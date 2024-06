Di Lorenzo, il Napoli non molla: cosa succederà nelle prossime ore con Conte

Nelle prossime ore ci saranno nuove news in merito alla situazione del capitano Giovanni Di Lorenzo: le ultime.

Ancora novità sulla posizione di Giovanni Di Lorenzo: il Napoli vuole trattenerlo. Il 22 partenopeo, finora, non ha dato alcun segnale diretto sul suo futuro. A parlare per lui è stato il suo agente Mario Giuffredi che ormai da abbastanza tempo a questa parte ha fatto sapere che il capitano del Napoli si sarebbe sentito tradito da alcuni atteggiamenti della società e di conseguenza reputerebbe la sua avventura chiusa sotto l’ombra del Vesuvio.

In questo momento è concentrato su Euro 2024 nonostante prestazioni sottotono contro Spagna e Croazia, sfida di ieri sera che ha sancito la qualificazione agli ottavi di finale dell’Italia in questa competizione. Il terzino destro non è riuscito ad imporsi nemmeno contro la formazione comandata dal madridista Luka Modric, autore del momentaneo gol dell’1-0.

Nella giornata di ieri, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, attraverso Marco Giordano, si sarebbe tenuto un nuovo incontro tra l’agente Giuffredi ed i vertici della società partenopea. Il procuratore di Di Lorenzo sarebbe stato ospite di De Laurentiis, che avrebbe ribadito l’intenzione di voler puntare sull’ex Empoli mettendolo al centro del progetto di Antonio Conte.

News su Di Lorenzo, ecco cosa ha in mente De Laurentiis

Nella giornata di oggi ci sarà un nuovo incontro tra De Laurentiis e Giuffredi per definire ancor meglio il futuro di Giovanni Di Lorenzo. L’agente del calciatore, durante il primo incontro di ieri, è rimasto anche lui solido sulla sua posizione: la cessione del capitano azzurro. Il tutto, però, si è discusso in un clima disteso: fondamentale per non scaldare gli animi e per cercare di trovare la miglior soluzione possibile che accontenti le due parti.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, De Laurentiis anche oggi vorrà incontrare Giuffredi ma insieme ad Antonio Conte. Già alcune settimane fa, l’ex allenatore di Inter e Juventus aveva avuto un colloquio con lui insieme al direttore sportivo, Giovanni Manna sempre sul tema Di Lorenzo.

Conte lo reputa un giocatore indispensabile per il suo gioco e si augura che l’incontro di oggi possa ridefinire le sorti del Napoli e del giocatore della Nazionale Italiana. Intanto la Juventus e Cristiano Giuntoli rimangono a guardare nella speranza che si possa aprire uno spiraglio di luce per l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo.