Calciomercato, 8 gol e 6 assist nell’ultima stagione: lo vuole il Napoli!

Il Napoli sta pianificando i colpi da mettere a segno nella sessione estiva di calciomercato. Nella giornata odierna, il ds Manna ha chiesto informazioni per un calciatore promettente

Il Napoli sta gettando le basi per avviare una vera e propria rivoluzione tecnica, in vista della prossima stagione. La presidenza azzurra, con l’arrivo di Antonio Conte, ha lanciato un messaggio chiaro all’ambiente: mettersi alle spalle la stagione disastrosa dello scorso anno, motivo per il quale si programma già il mercato in entrata.

Il patron Aurelio De Laurentiis, in sinergia con il d.s. Giovanni Manna e l’allenatore, sta sondando diversi terreni, con l’obiettivo di trovare nuovi calciatori da cui ripartire. Nella giornata odierna, pare che il club partenopeo abbia chiesto informazioni per un giovane talento che, nella stagione appena conclusa, si è reso autore di 8 gol e 6 assist: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Napoli, chieste informazioni al Manchester Utd per Mason Greenwood

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di RadioMarte, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul talento inglese Mason Greenwood, di proprietà del Manchester Utd. L’attaccante, che nella stagione da poco conclusa ha giocato in prestito agli spagnoli del Getafe, piace tanto al direttore sportivo azzurro Manna, che ha provato ad inserirlo in un’eventuale trattativa che vedrebbe Victor Osimhen vestire la maglia dei Red Devils, ma il club inglese pare avere idee diverse. Di seguito, le parole del giornalista:

Erede Osimhen? Il Napoli ha chiesto informazioni su Greenwood, si è iscritto alla corsa per l’attaccante ma lo scambio attualmente non è ipotesi percorribile, a meno che il Manchester United non mostri un interesse concreto verso Osimhen, che non ha ricevuto alcuna offerta dal club inglese.

Mason Greenwood è reduce da una stagione da assoluto protagonista, con ben 8 gol e 6 assist realizzati in 33 presenze. In Liga, l’inglese ha dato il via ad una vera e propria rinascita, dopo il periodo negativo vissuto in seguito alle accuse di violenza da parte della sua ex ragazza, motivo per il quale il Manchester Utd vuole fare cassa.

Gli inglesi hanno stabilito il prezzo del cartellino, che secondo il quotidiano britannico The Mirror, si aggira attorno ai 40 milioni di sterline, ovvero 48 milioni di euro circa. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, se è intenzionato a portare Greenwood all’ombra del Vesuvio, è chiamato ad uno sforzo importante. Inoltre, il problema Osimhen, che ad oggi non ha ricevuto offerte concrete, non sembra essere risolvibile con questa ipotesi scambio.