Trattativa avanzata per Buongiorno: un aspetto favorisce il Napoli! I dettagli

Il Napoli continua a puntare Alessandro Buongiorno. Le ultime sulla trattativa iniziata con il Torino.

La società partenopea continua ad essere molto attiva sul mercato in entrata. Nelle ultime ore, il DS Manna assieme agli altri dirigenti starebbe provando a dare una netta accelerata all’operazione che porta ad Alessandro Buongiorno. Il calciatore di proprietà del Torino è pronto per il salto di qualità, ma prima servirà l’accordo con Urbano Cairo.

I rapporti con il patron sono buoni, motivo per il quale il ruolo cruciale potrebbe essere quello di Aurelio De Laurentiis. Il prezzo del cartellino di Buongiorno si aggira intorno ai 45 milioni di euro, ma non è da escludere un possibile accordo ad un prezzo più basso. In questo senso, si starebbe entrando in una fase cruciale dell’operazione, la quale potrebbe sbloccarsi in tempi brevi.

Buongiorno-Napoli, si entra nella fase chiave dell’affare: le ultime

Alessandro Buongiorno si avvicina sempre più al Napoli. Il difensore italiano è il primo grande obiettivo di Antonio Conte, il quale sarebbe pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Aurelio De Laurentiis fino ad ora è arrivato fino a 35 milioni di euro, ma per assicurarsi le prestazioni del calciatore dovrà alzare la posta in palio. La parola decisiva spetterà proprio al patron, il quale valuterà se assecondare o meno le richieste di Cairo e non solo.

Naturalmente, un tassello chiave sarà rappresentato dalla volontà del calciatore. Quest’ultimo, è attualmente impegnato all’Europeo con l’Italia, ma una volta terminata la competizione dovrà decidere il proprio futuro. Intanto, le due società continuano a lavorare per “facilitare” la scelta al difensore.