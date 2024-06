ESCLUSIVA- Futuro Di Lorenzo, incontro fra Giuffredi e De Laurentiis: cosa filtra sull’esito

Nuovo aggiornamento in merito al caso Di Lorenzo, impegnato questa sera nella decisiva sfida contro la Croazia per Euro 2024.

Giovanni Di Lorenzo è impegnato questa sera con la Nazionale italiana ad Euro 2024. Il capitano del Napoli, al centro di una polemica con la società, è adesso concentrato su Euro 2024, ma tra poche settimane, dovrà prendere una decisione definitiva e soprattutto comune sul suo futuro.

Al termine del campionato, il vulcanico agente del terzino, Mario Giuffredi, ha esplicitamente dichiarato di ritenere l’esperienza del proprio assistito al Napoli terminata, una scelta condivisa dallo stesso Di Lorenzo, deluso a detta dell’agente dall’atteggiamento societario al termine della nefasta stagione appena conclusasi, quando ha comunicato al giocatore di non ritenerlo incedibile.

Una scelta sorprendente, o meglio, un ossimoro, visto il rinnovo “a vita” firmato solamente dodici mesi fa, quando lo stesso Di Lorenzo appose la firma su un contratto che sembrava sancire ufficialmente un amore indelebile tra lui ed il Napoli.

Di Lorenzo – Napoli, nuovo incontro a Roma: le ultime sul faccia a faccia ADL – Giuffredi

Una scelta, che non ha trovato i favori di Antonio Conte, che come raccontato dai principali addetti ai lavori, ha comunicato ad Aurelio De Laurentiis di ritenere incedibile il calciatore al pari di Kvaratskhelia e di non essere minimamente intenzionato a cambiare idea.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, attraverso Marco Giordano, quest’oggi si sarebbe tenuto un nuovo incontro tra le parti. Giuffredi sarebbe stato ospite di De Laurentiis, che avrebbe ribadito al procuratore l’intenzione di non ritenere cedibile Di Lorenzo. Allo stesso tempo, anche Giuffredi non avrebbe fatto dietrofront, confermando la propria linea.

Il tutto, si è però svolto in un clima disteso, di massima cordialità, una calma apparente o tregua, sancita già nel recente passato, quando Giuffredi ha incontrato a Napoli il duo Conte – Manna, con il neo tecnico azzurro che ha spiegato all’agente di ritenere fondamentale il calciatore per la sua idea tecnico – tattica, ricevendo comunque per ora risposte non incoraggianti.

Insomma, per ora non sarebbe quindi cambiato molto, i rapporti che fino a qualche settimana fa sembravano totalmente rotti, con l’apice dello scontro raggiunto con il tweet del Napoli contro Giuffredi, sembrerebbero però essersi man mano ricuciti, un fattore, che in vista dell’incontro finale con il giocatore, potrebbe essere decisivo e risolutivo.