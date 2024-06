Ultim’ora Napoli, clamoroso annuncio dall’agente di Lobotka: “Accordo con un top club”

Lobotka, faro del centrocampo azzurro, si sta dimostrando uno dei protagonisti assoluti di questo Europeo. L’agente ha fatto il punto sulle evoluzioni di mercato del proprio assistito

Stanislav Lobotka, il faro del Napoli, nonostante la stagione non esaltante conclusa con il club partenopeo, sta brillando nella fase a gironi dell’Europeo. Il centrocampista, allenato da mister Ciccio Calzona, nelle prime due partite con la maglia della Slovacchia ha dimostrato tutto il suo valore, attirando l’attenzione di nuovi club.

Il classe ’94 è uno dei punti fermi da cui Aurelio De Laurentiis vuole ripartire: mister Antonio Conte ha intenzione di affidargli le chiavi del centrocampo, per rilanciare gli azzurri alla conquista di un posto in Champions League, e non solo. Tutta Europa vuole accaparrarsi il talento del 29enne, e le dichiarazioni dell’agente, in merito agli sviluppi di mercato che riguardano il proprio assistito, svelano i retroscena di un accordo clamoroso.

Napoli, l’agente di Lobotka conferma l’accordo con il Barcellona: trattativa in fase di stallo

I piani di mercato da definire in terra blaugrana stabiliranno la permanenza (o meno) di Stanislav Lobotka in terra campana. Xavi non sarà più l’allenatore del Barcellona, il suo posto sarà occupato da Hansi Flick, ex allenatore di Bayern Monaco e Germania. Il nuovo allenatore detterà le linee di mercato da intraprendere, di conseguenza ogni trattativa precedentemente avviata è da considerarsi in fase di stallo.

Secondo quanto riferito dall’agente di Lobotka, Branislav Jasurek, è proprio questo il caso del suo assistito, che aveva già trovato l’accordo con gli spagnoli, ma ora attende aggiornamenti dalla Spagna, e nel mentre pianifica il ritorno a Napoli:

Avevamo un accordo con il Barcellona, poi hanno cambiato allenatore. Al momento la situazione non è molto chiara, anche perché il Barcellona ha dei problemi finanziari e l’operazione per acquistare Lobotka è stata congelata. La trattativa però non definitivamente saltata e la situazione può ancora evolversi. Lobotka tornerà a Napoli e saranno tutti contenti, al momento questa è l’ipotesi più probabile. Il Napoli non ha intenzione di lasciar andare uno dei migliori calciatori della rosa ad una cifra bassa e l’operazione sarebbe stata molto costosa. La maggior parte degli allenatori vuole Lobotka, il punto è preservare il club.

Le parole dell’agente preoccupano, ma lasciano uno spiraglio di ottimismo per il proseguio del matrimonio tra il Napoli e lo slovacco. Lobotka, come detto, nelle idee di Conte è un pilastro su cui costruire il nuovo percorso azzurro, e la volontà del tecnico potrebbe essere determinante per la permanenza in terra partenopea del mediano.