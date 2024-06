Super colpo Napoli, Manna lavora per Vitor Roque: la richiesta del Barcellona

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Il DS Manna starebbe puntando anche Vitor Roque per l’attacco in vista della prossima annata.

L’ultima stagione del Napoli ha deluso i tifosi e non solo. La società non è apparsa affatto felice dell’andamento della squadra, motivo per il quale si sta provando a ripartire subito. Il primo tassello è rappresentato dall’ingaggio di Antonio Conte, il quale vanta una mentalità vincente che dovrà permettere alla squadra di tornare ad essere competitiva. Oltre a ciò, però, l’obiettivo è anche quello di riuscire a costruire una rosa all’altezza, composta da tanti calciatori importanti.

Proprio in questa direzione starebbe lavorando il DS Manna. Quest’ultimo, è alle prese con diverse situazioni importanti, tra cui quella legata a Victor Osimhen. L’attaccante azzurro, con ogni probabilità, lascerà la squadra nelle prossime settimane. Il futuro appare scritto anche a causa della clausola rescissoria inserita nel contratto. Proprio da qui, infatti, nasce la volontà di individuare un profilo “adeguato” che possa rinforzare il reparto offensivo partenopeo.

Il Napoli spinge per Vitor Roque: le ultime sull’affare

Il Napoli guarda anche fuori dall’Italia per rinforzare la rosa. La società azzurra ha un obiettivo chiaro: costruire una rosa all’altezza. Il tutto, però, appare molto complesso in quanto vanno risolte prima alcune situazioni in uscita. Intanto, il DS Manna continua a sondare diversi profili che potrebbero fare al caso partenopeo. Come riportato da “Il Mattino”, tra i possibili obiettivi sarebbe presente anche Vitor Roque, attualmente in forza al Barcellona. Il calciatore non ha avuto molto spazio a disposizione, motivo per il quale sarebbe a caccia di una nuova sistemazione.

Intavolare una trattativa con il Barcellona sarà tutt’altro che facile. Il club spagnolo valuta il calciatore circa 40 milioni di euro, motivo per il quale servirà un grandissimo sforzo economico. A tal proposito, il DS Manna starebbe pensando anche ad un possibile prestito, il quale però non sembrerebbe l’opzione preferita dai Blaugrana.

Ovviamente, anche la volontà del calciatore sarà cruciale per lo svolgimento dell’affare. Infatti, il giocatore proveniente dal Brasile ha le idee molto chiare ed è alla ricerca di un club che gli assicuri il giusto spazio a disposizione. L’affare non è ancora entrato nel vivo, ma le prossime settimane saranno ovviamente cruciali per indirizzare la trattativa in una direzione o nell’altra. Un ruolo importante sarà ovviamente quello svolto da Aurelio De Laurentiis, il quale valuterà le qualità del giovane attaccante per poi decidere se assecondare o meno le richieste del Barcellona.