Offerta confermata del Lione per Lindstrom: c’è la risposta a sorpresa del Napoli

Il Napoli valuta il futuro di Jesper Lindstrom. L’ex Eintracht piace ad alcuni club di Ligue 1, in modo particolare al Lione.

In casa Napoli è in corso una mini rivoluzione che potrebbe “colpire” diversi calciatori. La società non è affatto felice dell’annata da poco conclusa, motivo per il quale si starebbe lavorando sui nuovi innesti. Prima di mettere a segno alcuni colpi in entrata, il club azzurro potrebbe optare per delle cessioni. I protagonisti che potrebbero essere ceduti son diversi, in modo particolare coloro che non son riusciti a fare la differenza nell’ultima stagione.

In questa direzione starebbe lavorando proprio il DS Manna. Il direttore sportivo azzurro avrebbe individuato diversi profili importanti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’attuale tecnico del Napoli vorrebbe valutare diversi calciatori per poi prendere delle decisioni ufficiali. Tra gli azzurri in “bilico” c’è anche Jesper Lindstrom, il quale non ha dimostrato le proprie qualità alla Corte del Vesuvio.

Mercato Napoli, le ultime sulla possibile cessione di Lindstrom

Il Napoli starebbe valutando la cessione di Jesper Lindstrom. Quest’ultimo, potrebbe non rientrare nei piani di Antonio Conte in vista della prossima stagione. L’esterno danese non è riuscito ad esprimere il proprio potenziale alla Corte del Vesuvio, motivo per il quale in più occasioni si è accomodato in panchina. Come riportato da “Il Corriere dello Sport”, l’ex Eintracht piace ad alcuni club di Ligue 1, in modo particolare al Lione che starebbe provando ad imbastire una trattativa.

“Marsiglia e Lione hanno invece messo gli occhi su Lindstrom ma l’intenzione del club è quella di non svalutare quello che rappresenta un investimento da 30 milioni fatto soltanto un anno fa. Il Lione c’ha provato con un prestito con diritto di riscatto, ma a una cifra che non ha soddisfatto il Napoli”.

Il Napoli, nella passata stagione, ha fatto un investimento importante legato a Jesper Lindstrom. Infatti, il passaggio dall’Eintracht agli azzurri si è concretizzato per una cifra molto vicina ai 30 milioni di euro. Da qui, infatti, nasce la volontà di non svendere il calciatore ad un prezzo molto inferiore. A tal proposito, il presidente De Laurentiis non vorrebbe perdere diversi introiti, anche in virtù dello sforzo economico effettuato soltanto dodici mesi fa. L’ultima parola spetterà poi anche al calciatore, il quale è chiamato a decidere se provare una nuova annata a Napoli o accantonare l’esperienza per ripartire altrove.