Mercato Napoli, si avvicina una cessione: i dettagli dell’affare

Il Napoli si appresta a lavorare anche sul mercato in uscita, dopo che gli ultimi giorni sono stati dedicati alle entrate. Vicina la cessione per un azzurro.

Prosegue il lavoro del nuovo Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Il dirigente azzurro ha lavorato nel corso di questa settimana su diversi affari in entrata, che ormai sono vicini alla definizione.

Questo weekend il focus è passato su qualche possibile cessione, siccome diversi azzurri sono sul mercato. Vicina la chiusura per la cessione di un azzurro, con gli ultimi dettagli da limare.

Mercato Napoli, vicina la cessione di un azzurro: la trattativa

Dopo l’ultima stagione piuttosto deludente, la lista dei possibili partenti in casa Napoli è abbastanza lunga. Oltre ai vari esuberi, sono a rischio anche alcuni azzurri che hanno mostrato un calo di rendimento importante nel corso della stagione. In uscita poi restano alcuni giovani, che ad oggi non trovano spazio nelle idee di Antonio Conte. Tra questi c’è Alessandro Zanoli, la cui cessione sembra ad un passo. Come riporta Telenord.it, il Genoa sarebbe ad un passo dal terzino del Napoli. Nella giornata odierna si era vociferato di un’interesse del Cagliari per Zanoli, ma c’è stata l’improvvisa accelerata da parte del club ligure.

Il Genoa era da tempo sulle tracce di Zanoli, ed il suo arrivo sembra ormai imminente. I rossoblu sono in trattativa con il Napoli per definire i dettagli della trattativa che porterà il terzino in Liguria. L’ipotesi è che l’affare si possa concludere in prestito con obbligo di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 6 milioni di euro. La condizione per far scattare l’obbligo di riscatto sarebbe il raggiungimento di circa una ventina di presenze in stagione per Zanoli. I due club sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli, ma con molta probabilità l’affare si chiuderà positivamente nel corso dei prossimi giorni.

Dopo il forte interesse mostrato nella sessione invernale di calciomercato, il Genoa è pronto ad accogliere Zanoli con sei mesi di ritardo. Il terzino italiano non è riuscito a convincere appieno i dirigenti del Napoli, con il prestito alla Salernitana che non è bastato. Per Zanoli dunque si avvicina l’addio al Napoli, che sarà in prestito, ma con molte probabilità che diventi a titolo definitivo. Si tratterebbe di un ritorno in Liguria per Zanoli, che già si era messo in mostra con la maglia della Sampdoria tra gennaio e giugno del 2023. Manca dunque poco alla chiusura di una cessione per il Napoli, con Zanoli vicinissimo al passaggio al Genoa.