Futuro Osimhen: il Chelsea non ha più dubbi, scelto l’attaccante

In casa Napoli, prima della conferenza stampa di mercoledì di Antonio Conte, ci sono delle novità che riguardano il futuro di Victor Osimhen.

Mercoledì prossimo, finalmente, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Al Palazzo Reale della città campana, quindi, il tecnico pugliese risponderà per la prima volta alle domande dei giornalisti da allenatore del club partenopeo.

L’ex ct della Nazionale italiana, dunque, si soffermerà sicuramente sulle varie trattative di calciomercato che stanno riguardando in queste settimane il suo Napoli. Lo stesso Antonio Conte, di fatto, ha avanzato delle richieste importanti allo stesso Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, non bisogna dimenticare che il calciomercato in entrata del team partenopeo è strettamente legato alla cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen. Proprio sul futuro del centravanti nigeriano bisogna registrare delle importanti novità di mercato.

Calciomercato Napoli, Chelsea ‘saluta’ Osimhen e si avvicina a Jonathan David del Lille

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sports’, infatti, una delle squadre accostate nelle scorse settimane al centravanti nigeriano ha deciso di virare un su altro obiettivo. Il team in questione è il Chelsea. I ‘Blues’, dunque, stanno per chiudere per l’arrivo del canadese Jonathan David del Lille, seguito anche dal Napoli in passato.

L’entourage dell’attaccante, che quest’anno con il club francese ha segnato 26 gol e fornito ben 9 assist vincenti, sta avendo dei contatti avanzati con il Chelsea. Anche lo stesso Lille, visto che il contratto di Jonathan David scadrà l’anno prossimo, ha fatto sapere che il centravanti canadese partirà sicuramente nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Sul futuro di Victor Osimhen, quindi, c’è ancora molta incertezza, visto che bisogna depennare un altro possibile acquirente. Anche l’Arsenal di Mikel Arteta, infatti, avrebbe virato su un altro obiettivo. I ‘Gunners’, dunque, hanno deciso di puntare tutte le loro fish Gyokeres dello Sporting Lisbona. I 130 milioni di euro della clausola rescissoria del nigeriano, di fatto, stanno rappresentando un duro ostacolo per diversi team che, per l’appunto, si stanno fiondando su altri attaccanti.

Solo alcune squadre della Saudi Pro League (ovvero il campionato dell’Arabia Saudita), almeno per il momento, si sono avvicinate al valore della clausola rescissoria, ma il nigeriano ha fatto sapere che la sua intenzione è quella di giocare l’anno prossimo con club della Premier League. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più del futuro di Victoria Osimhen.