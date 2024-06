Dovbyk-Napoli, sarà l’erede di Osimhen? Annuncio del ds del Girona

In attesa di conoscere la squadra che acquisterà Victor Osimhen, in casa Napoli c’è annuncio che riguarda uno dei possibili sostituti del nigeriano: Dovbyk

Il Napoli, di fatto, è tra le squadre più attive in queste prime settimane di calciomercato estivo. Dopo la bruttissima stagione di quest’anno, terminata con un deludentissimo decimo posto, nel team partenopeo ci saranno infatti delle grosse novità. Le prime due hanno portato sia l’ingaggio di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo che quello di Antonio Conte come nuovo allenatore azzurro.

Proprio il tecnico pugliese è atteso dalla conferenza stampa di presentazione di mercoledì prossimo a Palazzo Reale, dove si attendono delle sue dichiarazioni davvero importanti. Antonio Conte, infatti, parlerà dei suoi piani per il futuro del Napoli e, quindi, molto di calciomercato. Tra cui il sostituto di Victor Osimhen. Il nigeriano, considerando anche l’inserimento della clausola rescissoria di 130 milioni di euro nel suo ultimo prolungamento contrattuale, è destinato il team campano. Tra i suoi possibili sostituti bisogna sicuramente inserire l’ucriano Dovbyk. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare un annuncio da parte del direttore sportivo del Girona.

Calciomercato, il ds del Girona: “Dovbyk? Non voglio venderlo, ma non potrò farci nulla in caso di un’offerta di 40 mln”

Quique Carcel, esattamente ai microfoni ufficiali del quotidiano sportivo spagnolo ‘AS’, ha infatti parlato così del futuro di Dovbyk: “Non ho intenzione di venderlo, ma sarà venduto se qualcuno dovesse presentarsi con un’offerta da 40 milioni di euro. A queste cifre deve ceduto. L’aspetto più importante è sfruttare questo momento per consolidare ancora di più il Girona nel calcio d’élite”.

Con queste dichiarazioni, di fatto, il direttore sportivo del Girona ha ‘fissato’ il prezzo del cartellino del centravanti ucraiano. Dovbyk, dopo i 24 gol segnati quest’anno nel campionato spagnolo con il sorprendente team catalano, ha attirato a sé l’interesse di diversi club importanti europei. Oltre al Napoli, infatti, il nome del calciatore ucriano è stato accostato al Milan ed ad alcune squadre della Premier League.

Il Napoli, però, deve cedere Victor Osimhen prima di fiondarsi su Dovbyk o su qualsiasi altra punta centrale. Al momento, di fatto, non ci sono squadre pronte ad investire i 130 milioni di euro della clausola rescissoria. Ci sarebbe solo qualche club dell’Arabia Saudita ad avvicinarsi di molto a questa cifra, ma il centravanti nigeriano avrebbe l’intenzione di trasferirsi in un team che disputa il campionato più seguito al mondo, ovvero la Premier League.