Affare Spinazzola al Napoli, c’è una convinzione di Manna e Conte: la strategia

Il Napoli punta Leonardo Spinazzola per la difesa. Le ultimissime sull’affare legato all’attuale calciatore della Roma.

Il Napoli prosegue la propria strada che porta al mercato. La società azzurra sta provando ad effettuare una mini rivoluzione, la quale andrà a colpire anche diversi big che potrebbero lasciare il club. Proprio da qui, nasce il lavoro del DS Manna che starebbe sondando diversi profili per individuare i calciatori utili alla causa azzurra.

Negli ultimi giorni, è stata palesata la volontà del Napoli di intervenire sulla difesa. Si tratta di un reparto che ha faticato molto nella stagione passata, motivo per il quale si cercano interpreti “ideali”. Oltre alla zona centrale, il club azzurro starebbe cercando anche qualche terzino di spinta, capace di difendere ed essere pericoloso in attacco al tempo stesso. A tal proposito, uno dei nomi caldi nelle ultime ore sarebbe quello di Leonardo Spinazzola, ormai fuori dal progetto Roma e quindi libero per una nuova avventura.

Il Napoli spinge per Spinazzola: le ultime sull’operazione

Un talento cristallino, ma spesso messo a tacere dagli infortuni. Con tale affermazione, è possibile raccontare la storia di Leonardo Spinazzola. Il terzino destro dopo un’esperienza alla Juventus, veste attualmente la maglia della Roma. L’avventura nella Capitale è però giunta al termine, ancor più a causa del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Proprio da qui, infatti, nascerebbe la volontà del Napoli di regalare al calciatore l’ultimo contratto importante della sua carriera. La carta d’identità parla chiaro: 31 anni. Proprio l’esperienza potrebbe essere quel tassello in più per l’approdo al Napoli. Stamane, come riportato da “Il Corriere dello Sport”, la società azzurra starebbe valutando un possibile acquisto a parametro zero. Di seguito l’analisi del quotidiano a riguardo.

“Non ha rinnovato ed è in cerca di una nuova squadra, l’esterno umbro che ha 31 anni, ma tanta corsa nelle gambe. Nel centrocampo di Antonio Conte è perfetto per la fascia sinistra, capace di coprirla tutta. Era stato frenato dal gravissimo infortunio agli Europei vinti a Wembley nel 2021 e negli ultimi tre anni ha dovuto fare i conti con gli strascichi fisici, ma la presenze parlano per lui: 36 nell’ultima stagione, 40 in quella precedente. Senza fretta di chiudere la trattativa, può essere un tassello in più per il Napoli che verrà. A costo zero”.