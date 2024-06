Ultim’ora Napoli, Manna affonda il colpo: incontro previsto con l’agente!

Il Napoli si muove per chiudere anche il secondo acquisto dopo Rafa Marin, il ds Manna ha fissato un incontro con l’agente.

La sessione estiva di calciomercato non è ufficialmente cominciata, ma il Napoli si sta muovendo già in maniera importante per reperire i primi rinforzi. Il d.s. Giovanni Manna sta seguendo i dettami forniti dal mister, Antonio Conte. Per questo è cominciata la ricerca di un nuovo terzino sinistro, dopo aver chiuso il colpo Rafa Marin dal Real Madrid.

Il Napoli infatti ha messo sul mercato Mario Rui, che pare avere estimatori in Portogallo e dunque potrebbe tornare in patria dopo tanti anni in Italia. Al suo posto arriverà un nuovo acquisto, che però a sorpresa potrebbe costare zero alle casse societarie del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ultime notizie Napoli, Manna incontra l’agente di Spinazzola: si chiude il secondo colpo?

Già, perché il giocatore individuato dal Napoli per rafforzare la corsia mancina è quello di Leonardo Spinazzola. Il laterale si svincolerà dalla Roma, con il quale non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2024. I partenopei ci starebbero seriamente pensando tanto che – come riporta il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio – nei prossimi giorni è previsto un incontro con l’agente del calciatore (Davide Lippi, ndr).

L’accordo economico difficilmente potrebbe rappresentare un problema. Semmai i dubbi sono legati alle condizioni fisiche del calciatore, ecco perché non si esclude una formula contrattuale particolare: ovvero un ingaggio che possa innalzarsi a seconda del numero di presenze collezionate. Se Spinazzola dovesse aver recuperato al top dal punto di vista fisico, potrebbe rappresentare un autentico rinforzo per il Napoli, soprattutto se si considera che i partenopei giocheranno solo una gara a settimana nella prossima stagione.

Calciomercato Napoli, proposta del Cagliari per Alessandro Zanoli

Sempre per quel che riguarda le corsie laterali, il Napoli dovrebbe salutare – oltre a Mario Rui – un altro terzino. Si tratta di Alessandro Zanoli, laterale classe 2000 che nell’ultima parte della stagione ha giocato in prestito alla Salernitana, senza particolari riscontri positivi. Sul giocatore, riverisce ancora Gianluca Di Marzio a Sky Sport, si è manifestato l’interesse da parte del Cagliari. I rossoblu hanno salutato Claudio Ranieri e per la panchina il favorito a subentrare è Davide Nicola, autentico mago di salvezze.

Sotto la guida di Nicola, Zanoli potrebbe definitivamente sbocciare. Da capire la formula del trasferimento: difficilmente il calciatore, ormai 24enne, accetterà l’ennesimo prestito della carriera. Plausibile, quindi, che possa trattarsi di una formula che preveda la cessione a titolo definitivo. Servirà comunque una cifra importante per lasciar partire Zanoli: ricordiamo che solo 12 mesi fa gli azzurri rifiutarono un’offerta da circa 12 milioni di euro da parte dello Sporting Lisbona.