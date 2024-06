News Napoli, Osimhen diventa un “caso”? Scelta a sorpresa della big

Il futuro di Victor Osimhen sta per diventare un vero e proprio caso. Le ultimissime sul bomber nigeriano.

In casa Napoli è tempo di focalizzarsi sul mercato in entrata e non solo. Infatti, la dirigenza ha l’obbligo di risolvere alcune questioni delicate, tra queste quella legata a Victor Osimhen. Il futuro dell’attaccante azzurro appare già scritto, con una cessione ormai inevitabile nelle prossime settimane. Il rinnovo contrattuale, arrivato negli ultimi mesi, è stata un’idea della società per inserire nel prolungamento una clausola rescissoria da ben 130 milioni di euro.

Infatti, qualora il Napoli dovesse cedere Osimhen, si tratterebbe di una delle cessioni più onerose di sempre. Una cifra così ampia permetterebbe al club azzurro di progettare nuovamente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il tutto, però, sarebbe più difficile del previsto a causa delle mancate offerte legate all’acquisto del calciatore. Nelle ultime ore, un noto top club avrebbe preferito un profilo del tutto diverso rispetto a quello dell’attaccante ex Lille.

Mercato Napoli, si complica la cessione di Osimhen: le ultime

Sono ore calde per il futuro di Victor Osimhen. La stagione è volta al termine, ma la dirigenza azzurra è a caccia di una nuova sistemazione per l’attaccante nigeriano. Il tutto, però, sembrerebbe più difficile del previsto. Infatti, Florian Plettenberg, noto giornalista tedesco, ha analizzato la volontà del Chelsea di ingaggiare Maximilian Beier attualmente in forza all’Hoffenheim. Di seguito le parole dell’esperto tramite il proprio profilo “X”.

“Chelsea con un interesse concreto per Maximilian Beier.Il CFC ha raccolto informazioni sul 21enne attaccante dell’Hoffenheim nei giorni scorsi. Beier ha una clausola rescissoria di circa 30 milioni di euro + stipendio e ingaggio. 16 gol e 3 assist in questa stagione della Bundesliga. Per lui spingono diverse squadre della Premier League. Anche il Leverkusen lo ha nella sua lista. Vuole lasciare l’Hoffenheim solo se tutto va davvero alla perfezione. Intendiamoci, il Chelsea in questo momento non è in pole position”.

Il possibile acquisto del Chelsea complicherebbe nettamente i piani del Napoli. Infatti, il club azzurro potrebbe perdere l’ennesima acquirente legata alla cessione di Victor Osimhen. Quest’ultimo, è desideroso di approdare nella massima serie inglese, anche se al momento la missione appare più difficile del previsto. Non a caso, va sottolineato che al momento nessun club di Premier League sembrerebbe disposto a pagare la clausola da ben 130 milioni di euro, assecondando così le richieste di Aurelio De Laurentiis e non solo.