Euro 2024, Georgia ad un passo dall’eliminazione: l’annuncio di Kvara

L’esterno del Napoli e della Nazionale georgiana, Khivicha Kvaratskhelia, ha parlato nel post partita di Georgia-Repubblica Ceca. Arriva l’annuncio di Kvara sulla sua Georgia.

Il Napoli è alle prese con la situazione spinosa di Khvicha Kvaratskhelia, emersa qualche giorno fa. L’esterno del Napoli ha comunicato di essere concentrato esclusivamente sul proprio percorso all’Europeo con la Georgia, con il futuro che poi sarà discusso.

Nella giornata odierna, la Georgia non è andata oltre all’1-1 contro la Repubblica Ceca, con l’eliminazione ad un passo. Arriva l’annuncio di Kvara al termine della gara della sua Nazionale contro i cechi.

La giornata odierna del Campionato Europeo si è aperto con la gara tra Georgia e Repubblica Ceca. La nazionale di Kvaratskhelia era passata in vantaggio grazie al gol di Mikautadze, a cui ha risposto per la Repubblica Ceca nella ripresa Schick. La gara si è conclusa in parità, con la Georgia che ora rischia l’eliminazione avendo solamente 1 punto in classifica ed una sola gara da disputare contro il Portogallo. Al termine della gara odierna, Khvicha Kvaratskhelia ha parlato ai microfoni dei giornalisti, con le sue dichiarazioni raccolte da sportall.ge:

SULLA GARA ODIERNA – “Mi sentivo come se stessi giocando in Georgia e ringrazio molto i tifosi. Per quanto riguarda la partita, eravamo molto vicini alla vittoria. I cechi hanno avuto molte occasioni, ma Mamardashvili ci ha salvato, probabilmente è per questo che è il miglior portiere”.

SULL’ELIMINAZIONE VICINA – “Per il resto, penso che anche noi abbiamo avuto una possibilità e, infine, finché avremo almeno l’1% di possibilità, lotteremo fino alla fine e faremo tutto il possibile”.

SULLE CONDIZIONI FISICHE – “Che lo sia o no, faccio tutto ciò che mi chiedono per la squadra, nonostante non debba giocare nel mio ruolo. Penso di poter fare meglio, non sono mai soddisfatto di me stesso”.