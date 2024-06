Di Lorenzo, prestazioni horror con l’Italia: arriva la bordata pesantissima

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è finito al centro delle critiche in seguito alle sue prestazioni con l’Italia. Arriva la bordata dopo le ultime uscite.

Sono settimane piuttosto difficili per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli è reduce da una stagione difficile, da cui sono scaturite diverse critiche da parte dei tifosi che hanno spinto il terzino a chiedere la cessione al club.

Purtroppo anche con la maglia dell’Italia le prestazioni sono state insufficienti contro Albania e Spagna. Dura bordata verso il terzino della Nazionale italiana e del Napoli dopo le recenti prestazioni.

Periodo no per Di Lorenzo anche in Nazionale: arriva una nuova bordata

Non c’è pace per il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino è finito in un vortice di critiche a seguito della sua stagione col Napoli, che però sembra non arrestarsi. Difatti le prestazioni in Nazionale di Di Lorenzo sono state deludenti, tanto che è arrivata una bordata pesantissima. A criticare Di Lorenzo è stato Stefano De Grandis ai microfoni di Sky Sport:

“Bisogna tagliare i rami secchi. Mi riferisco alla condizione. La riconoscenza nel calcio non esiste. E ciò vale anche per Di Lorenzo, che era fondamentale a Napoli con Spalletti, ma chiaramente non è in condizione. Viene da una stagione in cui ha giocato male, era addirittura da riconsiderare la convocazione. Lo convochi e va bene, ma mica deve giocare per forza e soprattutto per 90 minuti. Aspetta e magari tornerà in condizione”.

Il giornalista di Sky ci è andato giù abbastanza pesante nei confronti di Giovanni Di Lorenzo. Addirittura per De Grandis il terzino del Napoli non doveva essere convocato da Spalletti, che però evidentemente per riconoscenza ha optato per la sua convocazione secondo il giornalista di Sky. La stagione del capitano del Napoli non è stata semplice con il club, ma la musica non è cambiata con la maglia della Nazionale.

Ad alimentare le critiche nei confronti di Giovanni Di Lorenzo sono state le brutte prestazioni contro Albania e Spagna. Poi il tutto è ulteriormente ingigantito dopo i recenti screzi avvenuti tra il terzino azzurro ed il Napoli, che presto potrebbero portare alla separazione tra le due parti. Di Lorenzo probabilmente non vede l’ora di chiudere questa stagione, che sicuramente è stata tra le peggiori della sua carriera. Resta da capire se Di Lorenzo sarà ancora un titolare inamovibile per Spalletti, se il C.T. dell’Italia deciderà di cambiare qualcosa. Qualora ciò accadesse, sarebbe l’ennesimo colpo al morale di Di Lorenzo nell’ultimo periodo.