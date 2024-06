Di Lorenzo da non credere, la decisione di Spalletti spiazza tutti: avete saputo?

La sentenza nei confronti del capitano azzurro lascia tutti a bocca aperta, il pessimo rendimento fa riflettere Spalletti: scelta clamorosa.

In casa Napoli aumenta l’attesa per l’inizio della nuova stagione calcistica. I tifosi azzurri sono estremamente entusiasti di conoscere il nuovo Napoli di Antonio Conte, tecnico che ha iniettato una grandissima dose di ottimismo all’intera piazza. Tuttavia, alcune vicende destabilizzano la quiete dei supporters azzurri: in primo piano il caso Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro, ora impegnato con la Nazionale agli Europei, potrebbe dire addio nonostante i tentativi dell’ex allenatore interista. L’incertezza sul futuro del calciatore regna al momento sovrana, ma ciò che possiamo affermare è che la baraonda che coinvolge l’esterno di Ghivizzano influisce sul rendimento delle ultime prestazioni. L’esempio più lampante è dato dall’ultima gara di Di Lorenzo contro la Spagna, il classe ’93 ha sofferto maledettamente Nico Williams.

Non a caso, il CT Luciano Spalletti è arrivato a un bivio: si fa viva l’ipotesi panchina per l’ex Empoli, la decisione sorprende tutti.

Italia, Di Lorenzo non offre garanzie: pronto Darmian

Giovanni Di Lorenzo è reduce da una pessima prestazione contro le Furie Rosse, il laterale toscano non vive un semplice periodo – soprattutto per la situazione con il Napoli. Di conseguenza si fa viva l’ipotesi di vedere, al suo posto, Matteo Darmian nella linea a 4 proposta da Spalletti. Questa la spiazzante notizia lanciata dall’edizione odierna di Tuttosport che sottolinea l’importanza di ricomporre il blocco interista, facendo fuori il capitano partenopeo. Di seguito quanto evidenziato:

“Davvero azzardato immaginare che Spalletti possa ancora schierare Di Lorenzo da titolare, pur con tutta la riconoscenza per lo scudetto. Darmian offre maggiore lucidità e andrebbe a comporre, anche se spalmata, la linea interista”.

Il verdetto del giornale piemontese mette in evidenza il complicato periodo vissuto dal terzino azzurro, decisamente turbato dalle vicende con la società partenopea. Il futuro del giocatore è in bilico, l’ipotesi Juventus resta ancora viva nonostante le ultime smentite di Mario Giuffredi. Il Napoli, d’altra parte, con la forte opposizione di Conte alla cessione si tiene stretto il difensore che sarebbe determinante nella proposta tattica del tecnico leccese. I supporters azzurri sperano in un ricongiungimento tra le parti, perdere Di Lorenzo peserebbe davvero tanto. Si attendono nuovi sviluppi della vicenda che arriveranno solo dopo la fine degli Europei, competizione in cui il calciatore napoletano potrebbe faticare a ritagliarsi nuovamente un posto da titolare: l’ultima parola spetterà a Spalletti.