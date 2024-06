Trevisani applaude De Laurentiis: durissimo attacco a Di Lorenzo e Kvaratskhelia

In casa Napoli sono scoppiati i casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia, che starebbero spingendo per la cessione. Arriva il duro attacco di Trevisani ai due azzurri, con tanto di plauso a De Laurentiis.

Nel corso delle ultime settimane, il Napoli si è trovato a dover fronteggiare due situazioni spinose, ossia quelle di Giovanni Di Lorenzo e di Khvicha Kvaratskhelia. Gli agenti dei due azzurri hanno dichiarato di voler lasciare il Napoli nel corso del mercato estivo.

Intanto il Napoli ha replicato ad entrambi con due tweet piuttosto duri. Arriva l’elogio di Trevisani a De Laurentiis, con conseguente attacco ai due azzurri.

Napoli, Trevisani applaude De Laurentiis e attacca Di Lorenzo e Kvaratskhelia: le sue parole

In casa Napoli, con il termine della stagione sono esplosi dei grossi casi piuttosto importanti che riguardano il futuro di Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Gli agenti hanno annunciato la volontà di essere ceduti, mentre i due azzurri non si sono esposti su quanto accaduto. Il Napoli ad ora ha usato il pugno fermo, facendo valere i contratti dei due con il club. Questa presa di posizione di De Laurentiis è stata esaltata da Riccardo Trevisani ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, che allo stesso tempo ha attaccato i due azzurri:

“Il vero vincitore delle ultime 24 ore è Aurelio De Laurentiis. Nelle ultime 72-96 ore si è sentito dire qualsiasi cosa dai procuratori di Di Lorenzo e Kvaratskhelia. La Georgia ha giocato quasi tutta bene, tranne Kvaratskhelia. L’Italia ha giocato parecchio male con il picco di Di Lorenzo. Invece di pensare a chiedere più soldi, giocate a pallone che è meglio… e giocateci bene”.

Il giornalista di Mediaset non le ha mandate a dire ai due tesserati del Napoli, che nelle ultime settimane son stati più chiacchierati per i temi di mercato che per le loro prestazioni. Le prestazioni di entrambi con le rispettive Nazionali hanno dimostrato come i due non siano in perfette condizioni. Difatti entrambi che sono stati tra i peggiori in campo di Italia e Georgia.

Trevisani oltre ad attaccare i due, ha voluto applaudire e prendere le “difese” di Aurelio De Laurentiis, che spesso viene criticato, ma che stavolta ha pienamente ragione su entrambi i fronti. Il patron del Napoli ha mostrato il pugno duro contro entrambi i procuratori con due tweet piuttosto duri, che sanno solo di anticipo a ciò che accadrà nelle prossime settimane. Difatti al termine dell’Europeo saranno discusse le posizioni di Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Ad oggi entrambi non sono nella posizione di poter fare richiesta al Napoli, anche a causa delle loro prestazioni.