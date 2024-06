Ritiro Napoli, staff di Conte già a Dimaro: già decise le modifiche

Il ritiro del Napoli partirà il prossimo 11 luglio a Dimaro. Lo staff di Antonio Conte si è già recato in Trentino per un primo sopralluogo, in cui son state decise alcune modifiche.

La stagione 2024/2025 del Napoli prenderà ufficialmente il via l’11 luglio con il primo ritiro che si svolgerà a Dimaro-Folgarida. Oltre al ritiro, prenderà il via anche l’era di Antonio Conte, che ritornerà in Serie A dopo averla lasciata al termine della stagione 2020/2021.

In vista del primo ritiro in Trentino-Alto Adige, lo staff di Conte si è recato a Dimaro per un sopralluogo al campo e alle strutture. Già comunicate alcune modifiche in vista del ritiro.

Ritiro Napoli, sopralluogo dello staff di Conte a Dimaro: decise alcune modifiche

In casa Napoli c’è fermento in vista dell’inizio della nuova stagione, che prenderà il via ufficialmente l’11 luglio. Difatti in quella giornata prenderà il via il ritiro di Dimaro-Folgarida degli azzurri, che si tratterranno in Trentino fino al 21 luglio. Nella giornata odierna lo staff di Antonio Conte si è già recato a Dimaro, in cui sono state apportate delle modifiche. A Dimaro erano presenti Stellini, Coratti, Rea, Gorenca e Baiesi, che sono stati accolti dal sindaco Lazzaroni ed i vari componenti degli enti regionali del Trentito. Tra le modifiche che saranno apportate, ci sarà il ricalco del manto erboso, soprattutto nella zona della pista d’atletica, di cui se ne sta occupando Paolo Dallapè. Questi interventi sono volti ad avere un manto erboso di una particolare durezza, ed a preservarlo durante gli esercizi senza palla.

Oltre ai lavori sul manto erboso dello stadio, c’è stato un sopralluogo all’interno della palestra costruita accanto alla Tribuna. La struttura è stata giudicata positivamente dallo staff di Conte. Infine delle modifiche saranno apportate anche all’area antistante allo stadio, dove saranno gestite le attività del Napoli, ovvero lo store e un palco dove si potrà ricevere l’autografo dei vari azzurri. A Piazza Madonna della Pace invece è confermata la presenza del palco per le serate con tanti ospiti, tra cui ovviamente anche i giocatori del Napoli.

Il Napoli è dunque pronto per il ritiro di Dimaro-Folgarida, che sarà seguito da numerosi tifosi azzurri. Le tante modifiche apportate dimostrano come lo staff di Conte è attento alla cura dei dettagli, anche di quelli minori. L’entusiasmo per queste novità è stato palesato anche dallo stesso sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, che non vede l’ora di ospitare ancora una volta il Napoli. Dunque è partito il countdown per l’inizio del ritiro di Dimaro del Napoli, a cui mancano poco meno di tre settimane al via.