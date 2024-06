Paura per Baggio durante Spagna-Italia: “Picchiato e sequestrato per 40 minuti”

Ha dell’incredibile la notizia svelata da Il Corriere del Veneto: Roberto Baggio è stato vittima, insieme alla sua famiglia, di una rapina durante Spagna-Italia.

Serata da dimenticare per l’Italia, per la sconfitta contro la Spagna e non solo. Mentre andava in scena la sfida della Nazionale guidata dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti, in casa Baggio si vivevano minuti di grande paura e preoccupazione. Per il Divin Codino Roberto, vittima insieme alla sua famiglia di una rapina nella sua villa, un grande spavento e una corsa al pronto soccorso in seguito a una colluttazione con uno dei malviventi, che si sono introdotti nell’abitazione dell’ex campione, tra le altre, di Juventus e Fiorentina.

A fare la ricostruzione dell’accaduto è Il Corriere del Veneto, dando i dettagli di un accaduto agghiacciante, che ha letteralmente scioccato tutti gli appassionati di calcio perché, si sa, Roberto Baggio rappresenta un simbolo per tutto il movimento calcistico italiano. I banditi, in particolare, hanno chiuso la famiglia Baggio in una stanza e sono stati nell’abitazione di Altavilla Vicentina per ben quaranta minuti: Baggio, nel tentativo di reagire a quanto stava accadendo, è stato colpito alla fronte dal calcio di una pistola, rendendo necessaria la corsa al Pronto Soccorso per curare la ferita profonda.

Paura in casa Baggio: indagini in corso sulla rapina delle scorse ore

Un episodio davvero incredibile quello che ha coinvolto la leggenda del calcio italiano Roberto Baggio, vittima nella sua villa di Altavilla Vicentina di una rapina e di un’aggressione da parte dei malviventi stessi.

Non appena i malviventi si sono introdotti in casa, infatti, il Divin Codino ha cercato di reagire, incassando un colpo sulla fronte con il calcio della pistola, provocandogli una profonda ferita, per cui si è resa necessaria la corsa in ospedale non appena la banda ha lasciato l’abitazione. Durante la rapina, Baggio e la sua famiglia è stata sequestrata in una stanza. “Intanto i malviventi hanno messo sottosopra ogni stanza rubando orologi, gioielli e denaro. Ancora non è possibile quantificare il bottino”, si legge sull’edizione veneta online de Il Corriere della Sera.

A intervenire sono stati i militari della compagnia di Vicenza – allertati poco dopo che i ladri hanno lasciato casa Baggio con la refurtiva -, che hanno ascoltato l’ex campione e i suoi familiari, oltre ad aver già acquisito tutte le immagini della video sorveglianza. Il campione è stato portato al pronto soccorso di Arzignano, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura in fronte per l’aggressione ricevuta.