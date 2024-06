Luigi De Laurentiis contro suo padre Aurelio: le parole sono fortissime – VIDEO

Luigi De Laurentiis ha rilasciato in mattinata alcune dichiarazioni in conferenza stampa molto forti su suo padre Aurelio.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, di fatto, ha l’assoluto obbligo di rifarsi dopo i disastri della stagione che si è conclusa appena qualche settimana fa. Proprio per questo motivo, il patron partenopeo ha chiamato a guidare la squadra azzurra un top allenatore come l’ex ct della Nazionale italiana Antonio Conte.

Il tecnico pugliese, di fatto, è quella figura forte che ci vuole per fare da collante tra la proprietà e la squadra. Tuttavia, proprio in questi minuti, Aurelio De Laurentiis è stato criticato da una delle persone a lui più vicine, ovvero suo figlio Luigi.



Luigi De Laurentiis su suo padre Aurelio. “È chiaro che mio padre possa dire delle cazzate”

Il presidente del Bari, esattamente nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina allo Stadio San Nicola, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Parole di mio padre? Hanno fatto del male anche a me. Che mio padre possa dire delle ca**ate è ormai chiaro, a volte ci sono dei sragionamenti, anche diventano dei danni quando entrano nel mio ambito lavorativo. Mi ha fatto degli sgambetti e in famiglia ci sono state delle tensioni. Non voglio difenderlo, perché non si può fare, ma lui voleva difendere il concetto di multiproprietà, ovvero quando due imprenditori privati difendono due brand sportivi”.

Luigi De Laurentiis ha poi continuato: “Tuttavia, questo gruppo investe molti soldi su questa squadra. In passato, questo club è fallito e con noi sarà impossibile che accada di nuovo. Questo è il massimo investimento che un gruppo come il nostro possa fare. Tutti noi possiamo avere un padre che può essere scomodo o comodo. Io vado avanti, perché il Bari è la squadra che gestico e che amo ”.

Parole, quelle rilasciate da Luigi De Laurentiis, che sono divenute subito virali e che dimostrano come ci siano state delle tensioni, date le uscite da parte del numero uno del Napoli che il figlio stesso ha giudicato come avventate e fuori luogo nel corso della conferenza odierna.