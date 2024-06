Ingaggio da “super top player” per Kvaratskhelia: lo convincono a firmare

Uno dei temi più roventi in casa Napoli è quello riguardante il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Arriva la proposta con ingaggio super per il georgiano.

Nei giorni antecedenti all’esordio assoluto della Georgia ai Campionati Europei, il padre e l’agente di Kvaratskhelia hanno comunicato la volontà di lasciare il Napoli. Nel mentre il Napoli cercava di trovare l’accordo per il rinnovo, è arrivato questo annuncio a sorpresa.

Probabilmente è stata una mossa dovuta anche al forte interesse del PSG, che sta spingendo per l’acquisto del georgiano. Intanto proposto un super ingaggio a Kvaratskhelia, che presto potrebbe firmare il contratto.

Kvaratskhelia, proposto un ingaggio da super top player: firma in arrivo?

Il caso Kvaratskhelia ha scombussolato il Napoli, che si ritrova a dover fronteggiare un’altra situazione delicata dopo quella di Giovanni Di Lorenzo. Il mancato accordo per il rinnovo di contratto ed i continui rinvii hanno spinto l’agente ed il padre dell’esterno georgiano a voler lasciare Napoli. Intanto come riporta il Corriere dello Sport, il PSG è pronto a ricoprire d’oro Kvaratshelia con un ingaggio da top player. Il club parigino ha messo sul piatto un contratto da 11 milioni netti annui, che supera anche l’ingaggio di Osimhen al Napoli. La palla ora passa al Napoli, che non demorde dinanzi al forcing del PSG.

Il Direttore Sportivo Manna continua a lavorare sul rinnovo di Kvaratskhelia, con una proposta pronta da circa 4-5 milioni annui senza l’inserimento di una clausola rescissoria. Le richieste dell’agente e del padre del georgiano sono però di almeno 6-7 milioni annui, con conseguente inserimento di un clausola rescissoria che favorirebbe l’acquisto da parte del PSG. Il Napoli non si vuole privare in un colpo solo sia di Victor Osimhen e di Khvicha Kvaratskhelia, e per questo motivo sta lavorando per discutere il rinnovo del georgiano e chiudere questo caso spinoso.

Il PSG nel frattempo attende alla finestra altre evoluzioni su questo fronte. Intanto il club parigino ha incassato il sì di Kvaratskhelia, che sarebbe pronto a firmare il contratto con il nuovo club. Ciò crea una situazione di vantaggio per il PSG, che però trova difficoltà nello scardinare la difesa del Napoli. La dirigenza partenopea non vuole perdere il georgiano, a meno che non arrivi una proposta di circa 130 milioni di euro. Al momento il PSG non si è avvicinato a quelle cifre, ma potrebbe farlo nel corso delle prossime settimane. Difatti la dirigenza parigina vuole accontentare la richiesta di Luis Enrique, che avrebbe individuato in Kvara il sostituto ideale di Mbappé. Si continua dunque a lavorare con cautela, ed eventuali aggiornamenti sono attesi al termine dell’Europeo di Kvaratskhelia con la sua Georgia.