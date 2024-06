Fu protagonista nel primo Napoli di Mazzarri: ha appena firmato, notizia a sorpresa!

Un ex calciatore del Napoli ai tempi di Mazzarri ha appena firmato il contratto con la sua nuova squadra: c’è l’annuncio ufficiale.

Nuova stagione e tante novità in arrivo con il calciomercato ormai alle porte. Tutti i club stanno lavorando per allestire le rose in vista della prossima stagione, ma per ogni società c’è sempre una scelta che diventa primaria per poi passare agli acquisti, ovvero la scelta dell’allenatore.

Proprio in queste ore è arrivata una notizia che riguarda un ex calciatore del Napoli. Si tratta di Andrea Dossena, i tifosi azzurri più attenti si ricorderanno di lui per aver giocato in maglia azzurra dal 2010 al 2013, con Walter Mazzarri in panchina. Con quella squadra, dove c’erano – tra gli altri – Hamsik, Cavani e Lavezzi (soprannominati i tre tenori, ndr) il Napoli raggiunse la Champions League e riuscì in imprese importantissime, come eliminare il Manchester City.

Notizie ufficiale, Andrea Dossena è il nuovo allenatore della SPAL

Ebbene poche ore fa è arrivata l’ufficialità della sua firma con la SPAL, formazione che milita in Serie C. Di seguito il comunicato del club del presidente Joe Tacopina:

“S.P.A.L. comunica di aver affidato a Andrea Dossena l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il nuovo allenatore biancazzurro ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026. Classe 1981, Dossena ha alle spalle una lunga carriera da calciatore che lo ha visto protagonista sia in Italia, dove ha raggiunto quota 180 presenze in massima serie conquistando anche una Coppa Italia con la maglia del Napoli, sia in Inghilterra, dove ha esordito in Premier League e Champions League tra le fila del Liverpool”.

Una gran bella notizia che farà piacere ai tanti tifosi azzurri, rimasti legati ad Andrea Dossena e a quel Napoli in generale, che aveva fatto sognare in notti europee e non solo.