Napoli, Gianluca Gaetano pronto a salutare: su di lui tre club di A

Svelato il primo calciatore azzurro che potrebbe lasciare il club partenopeo, decisiva la volontà del prodotto del vivaio.

Lavori in corso in casa Napoli, i partenopei si stanno preparando alla prossima stagione. In seguito alla disastrosa annata da campioni d’Italia in carica, gli azzurri sono chiamati a risollevarsi e le speranze sono puntate su Antonio Conte. Sul rendimento della squadra napoletana influiranno, inevitabilmente, gli acquisti e le cessioni che verranno realizzate nell’imminente finestra di calciomercato. Proprio riguardo i possibili partenti, è in arrivo un annuncio sorprendente che coinvolge un calciatore della rosa partenopea.

Stiamo parlando ovviamente di Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli rientrato dal prestito al Cagliari: su di lui, forte l’interesse di tre club del campionato di Serie A.

Napoli, Gaetano può salutare a titolo definitivo: i dettagli

Gianluca Gaetano potrebbe essere il primo partente del Napoli di Antonio Conte. Come riferito da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, si fa vivo lo scenario che determinerebbe la cessione a titolo definitivo del centrocampista napoletano, ricercato da tre club di Serie A. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista:

“Gaetano? Dopo i vari prestiti, lo scorso anno non ha avuti tantissimo spazio. Andrà via a titolo definitivo, è questa la notizia. Credo sia questa la volontà del procuratore: piace a Cagliari, Parma e Fiorentina”.

L’annuncio di De Maggio ha colto di sorpresa i tifosi azzurri, convinti di continuare a vedere Gaetano con l’azzurro sulla pelle. Da sottolineare, tuttavia, che l’ultima decisione spetterà ad Antonio Conte: il tecnico darà il proprio verdetto solo dopo aver visionato il classe 2000.

Gaetano è reduce da una splendida metà di stagione con la maglia del Cagliari, in appena undici partite disputate il centrocampista ha messo a segno quattro reti e un assist. Bottino decisamente positivo, che ha permesso ai sardi la permanenza nel massimo campionato italiano. Aspetto che fa sorridere il Napoli che, in caso di cessione – a titolo definitivo – potrebbe incassare un buon tesoretto grazie al prodotto del vivaio. Nelle ultime ore è avanzata con insistenza la Fiorentina del neo arrivato Palladino, che avrebbe chiesto personalmente l’arrivo di Gaetano. Restano sullo sfondo le altre due società. L’azzurro è alla ricerca di garanzie, soprattutto dopo aver mostrato di poter dire la propria in Serie A. Dopo una vita passata con lo stemma del Napoli cucito sul proprio petto, Gianluca Gaetano potrebbe salutare a titolo definitivo: decisiva anche la volontà del procuratore.