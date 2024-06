Mazzarri si rilancia: avventura a sorpresa dopo l’esonero al Napoli

Nuova avventura per Walter Mazzarri: dopo il mancato rilancio a Napoli, l’ex Inter ha deciso di sposare un nuovo progetto fuori dall’Europa.

Dopo non esser riuscito a risollevare il Napoli, Walter Mazzarri ha deciso di rilanciarsi in un altro campionato. L’ex allenatore dell’Inter non ha ripetuto ciò che poco più di 10 anni fa è riuscito a realizzare con il suo Napoli. Una squadra roboante in cui in campo ci metteva più cuore che tecnica. L’unico aspetto che ha ereditato da quel Napoli sono i gol allo scadere: esempi contro l’Hellas Verona, Salernitana e Genoa su tutte.

Risultati che però non hanno permesso la conferma durante la stagione da parte della dirigenza. Mazzarri, infatti, è il penultimo per media punti dal 2009: 1,24 a partita. Dietro di lui soltanto Francesco Calzona che ha però pagato anche il basso morale di una squadra ormai slegata.

Mazzarri riparte dall’Iran, ecco con quale squadra ha firmato

Pronto, ora, l’ex tecnico della regina a rilanciarsi: allenerà il Persepolis Football Club, una delle due big del campionato iraniano (insieme all’Esteghlal). Quest’ultima allenata per un breve periodo da Andrea Stramaccioni.

Walter Mazzarri ha deciso di voler tentare una nuova avventura fuori dall’Europa per cercare di migliorarsi e di dare il suo contributo alla crescita del calcio iraniano. In passato ha vissuto soltanto un’esperienza all’estero: al Watford, in Inghilterra nella stagione 2016/17.