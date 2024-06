Hermoso-Napoli, trattativa in salita: il messaggio di Manna al giocatore

Il Napoli vuole chiudere quanto prima per Mario Hermoso: spunta un ostacolo che la società vorrebbe superare agevolmente.

Il Napoli di Antonio Conte sta per nascere: Manna è a lavoro per chiudere quanto prima colpi in entrata ed in uscita. L’intenzione è quella di tener fede al progetto di ricostruzione indetto dal presidente De Laurentiis. Per rinforzare il reparto difensivo la dirigenza azzurra starebbe provando un forte interesse per Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Mario Hermoso.

Riguardo al centrale del Torino, il Napoli avrebbe esposto tutto il proprio apprezzamento nei confronti del capitano granata. De Laurentiis, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe arrivato ad offrire 32 milioni di euro insieme ad una contropartita tecnica: Leo Ostigard. Rafa Marin, invece, di proprietà del Real Madrid ed in prestito all’Alaves nell’ultima stagione sembra esser pronto a vestire azzurro: operazione a titolo definitivo con i Blancos forti del diritto di recompra.

Per Mario Hermoso, invece, la situazione è leggermente cambiata. Il centrale, prossimo allo svincolo dall’Atletico Madrid, ha compiuto 29 anni martedì in Sardegna ed è dunque entrato nel pieno della propria carriera: un momento in cui vanno prese delle decisioni importanti che avranno delle inevitabili conseguenze future.

Hermoso al Napoli? Manna stabilisce le condizioni

L’acquisto di un difensore centrale a parametro zero per migliorare la qualità della retroguardia azzurra sarebbe un vero e proprio colpo di mercato per il Napoli. Soprattutto se si guarda l’esperienza che ha accumulato il difensore spagnolo nel corso degli anni sotto la gestione del Cholo Simeone.

Alla luce dei risultati della recente stagione del Napoli, Giovanni Manna ha reputato il profilo di Hermoso adatto e necessario per la costruzione di una squadra competitiva. Il nodo da sciogliere, però, sembra che sia relativo alla situazione contrattuale del calciatore. Manna ha infatti chiarito che lo stipendio e le commissioni dovranno rispettare il range che il Napoli ha proposto senza andare oltre.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, Manna avrebbe lasciato la porta aperta al calciatore che, dal 1 luglio, avrà modo di scegliere la prossima destinazione in maniera indipendente e totalmente libera. Il difensore guadagna 4 milioni di euro a stagione e le commissioni agli agenti, data la condizione da svincolato, potrebbero essere molto care: effetti che non rispettano i criteri della società di Aurelio De Laurentiis, disposta eventualmente a trattare per altri difensori nel caso in cui lo scenario prenderebbe la piega che Manna spera non venga presa.