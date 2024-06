Contatti fra Di Lorenzo e Conte: cosa succede sul futuro del capitano del Napoli

Contatti tra Di Lorenzo e Antonio Conte: novità sul futuro e svelato un retroscena con l’ex allenatore Francesco Calzona.

La storia d’amore tra Giovanni Di Lorenzo ed il Napoli sembra esser ormai giunta al termine. Il terzino destro dell’Italia, impegnato con Luciano Spalletti ad Euro 2024, non ha dato segnali d’apertura verso la squadra con cui ha vinto uno scudetto da capitano e si è guadagnato la Nazionale Italiana. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 20 milioni e Manna, nel caso in cui la società aprisse alla cessione, non sembrerebbe essere intenzionato a fare sconti.

Nei radar dell’ex Empoli c’è la Juventus, alla ricerca di un esterno di difesa puro e che possa portare qualità anche in avanti. Il rapporto con il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, potrebbe essere la chiave per far decollare la trattativa. Il nuovo Napoli di Antonio Conte, perciò, dovrà sciogliere diversi nodi in quest’inizio di stagione partendo dal capitano passando per Osimhen e arrivando a Kvaratskehlia.

Nonostante Conte abbia provato a convincere Di Lorenzo a rimanere sotto l’ombra del Vesuvio anche, secondo “Il Mattino”, tramite lo scambio di alcuni lunghi messaggi, l’agente Giuffredi ha dichiarato più volte che il giocatore è fermamente convinto della sua scelta di lasciare il capoluogo campano. Un epilogo che in pochi si aspettavano ma che potrebbe realmente concretizzarsi.

Retroscena dopo Napoli-Lecce, il colloquio con Calzona

A far storcere il naso a Di Lorenzo ed al proprio agente è stata la sostituzione del calciatore azzurro a pochi minuti dalla fine di una gara fondamentale ai fini della qualificazione in Conference League. Lo scialbo 0-0 e le prime voci di mercato che hanno coinvolto Di Lorenzo pochi giorni prima non hanno fatto altro che aggravare ancor di più la situazione facendo inondare di fischi il calciatore.

Il numero 22, come dichiaratamente affermato dal proprio agente, non ha preso bene il cambio fatto da Calzona credendo fortemente che più di una scelta di campo si sia trattato di direttive presidenziali che il CT della Slovacchia ha dovuto necessariamente accogliere. Calzona e Di Lorenzo sono stati a colloquio durante il giorno successivo all’ultima gara di campionato per diverso tempo con l’ex Empoli che non ha accolto la spiegazione del tecnico calabrese. Quest’ultimo, dalla sua, gli ha raccontato di aver chiesto al quarto uomo, i minuti di recupero (ben cinque) ed ha conseguentemente pensato di giocarsi il tutto per tutto per vincere la partita.