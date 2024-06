Mercato Napoli, annuncio dall’agente sull’addio: “Dipenderà da Conte”

Prende forma il Napoli di Conte, l’agente di un calciatore azzurro, si è espresso in merito al proprio assistito quest’oggi.

Antonio Conte verrà presentato la prossima settimana agli organi di stampa. Il nuovo condottiero del Napoli, a breve metterà le proprie mani sulla propria creatura attraverso i due ritiri di Dimaro – Folgarida e Castel di Sangro.

Nel mentre, in costante contatto con il neo direttore sportivo Manna, l’ex Inter e Juventus sta programmando il futuro della rosa azzurra, tra nuovi arrivi, cessioni ed eventuali conferme di determinati elementi di proprietà del club. Insomma, c’è tanto da fare per Conte, conscio della sfida accettata circa due settimane fa.

Sono in tanti i calciatori legati al Napoli e necessitanti di una valutazione approfondita da parte dell’allenatore leccese. Tra questi certamente Alessio Zerbin, prodotto del Gozzano, negli ultimi sei mesi al Monza, fortemente voluto da Raffaele Palladino, neo tecnico della Fiorentina, orfana calcisticamente di Italiano.

Secondo gli ultimi rumors, l’allenatore natio di Mugnano, avrebbe richiesto proprio Zerbin anche nella sua esperienza in viola, in tal senso, l’agente del calciatore, Giulio Marinelli, ha commentato tali voci sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Palladino rivuole Zerbin? Con lui a Monza è stato benissimo, ma a noi non risulta questa richiesta. Secondo gli ultimi confronti con il Napoli, invece, sembra che la società abbia deciso di portare in ritiro il calciatore per permettere a Conte di valutarlo. Conte stima i calciatori di gamba come Alessio, motivo per cui nutro pochi dubbi sulle prestazioni che potrebbe fornire con lui, il Napoli però quest’anno non ha coppe, non avrà quindi bisogno di una rosa troppo folta, se non ci fosse il giusto spazio, potrà interessare a tutte le parti valutare una cessione. Bologna? Mai rifiutata, il Napoli non volle cederlo, ma attualmente non c’è nulla”.