Lukaku al Napoli, che assist a De Laurentiis: arriva un “aiuto” per l’acquisto

Romelu Lukaku è l’attaccante scelto dal Napoli per sostituire Victor Osimhen, per De Laurentiis c’è anche un grande aiuto che ne favorisce l’acquisto.

Il calciomercato non è ufficialmente iniziato, ma le trattative tra i vari club europei sono già tante e decisamente calde. Tra le società che si accingono ad essere protagoniste c’è anche il Napoli del neo allenatore Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis, dopo i disastri della scorsa stagione, ha compreso gli errori commessi e ha deciso di affidarsi al miglior tecnico libero su piazza. Ovviamente bisognerà completare l’opera di rivoluzione con un mercato all’altezza delle aspettative dell’allenatore.

Uno dei primi obiettivi sarà quello di rinforzare il reparto offensivo, vista la probabile partenza di Victor Osimhen. Per il nigeriano non sono arrivate ancora offerte concrete, ma il club partenopeo è convinto che entro luglio qualcuno pagherà la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. A quel punto anche il Napoli avrà una maggiore forza di spesa e concentrerà parte del budget su una nuova punta, individuata in Romelu Lukaku.

L’attaccante ha fatto ritorno al Chelsea dopo il prestito alla Roma, ma difficilmente resterà a Londra. A Conte piace da sempre, ma ingaggio e richieste elevate dei Blues ne frenano l’acquisto. A giocare in favore del Napoli e di De Laurentiis – sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport – è però il Decreto Crescita, ancora attivo per il belga, che permetterebbe di risparmiare non poco sull’ingaggio del giocatore. Ecco quanto evidenziato:

“Romelu Lukaku, anni 31, guadagna al Chelsea circa dieci milioni a stagione fino al 2026. Tanti, troppi per molti club italiani. Uno stipendio elevato anche per le valutazioni del Napoli. Eppure la società di De Laurentiis pensa comunque al pupillo di Conte per l’attacco del futuro. Un motivo in più per riflettere sull’eventuale colpo è la possibilità di usufruire del Decreto Crescita proprio come aveva fatto la Roma che lo aveva prelevato in prestito secco la scorsa estate. Un’opportunità di mercato potendo contare su sgravi fiscali che ridurrebbero notevolmente la cifra lorda dello stipendio.

Anche il Napoli (come Inter e Roma, ndr), qualora decidesse di affondare il colpo per Lukaku, potrà godere del Decreto Crescita. Il belga, infatti, anche nel 2024 sarà residente in Italia dato che, da contratto, sarà dipendente della Roma fino al prossimo 30 giugno. Lukaku, 21 gol nell’ultima stagione, ha un rapporto speciale con Conte. Nei due anni all’Inter sono arrivati uno scudetto e 64 gol. La clausola attuale è di 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro, ma De Laurentiis sa bene che il Chelsea ha necessità di vendere entro fine mese e dunque, alla fine, potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore, circa 20-25 milioni“.