Incendio sulla collina dei Camaldoli: cenere anche sul centro di Napoli

Incendio divampato nella giornata di oggi sulla collina dei Camaldoli a Napoli, le fiamme spaventano le zone abitate.

Una giornata calda, caldissima per la città di Napoli. Non solo per le temperature decisamente alte di questi giorni, ad andare a fuoco è stata infatti la zona boschiva della collina dei Camaldoli, zona della città a ridosso dei quartieri del Vomero e di Soccavo.

Incendio sulla collina del Camaldoli a Napoli, gli ultimi aggiornamenti e il messaggio del sindaco Manfredi

Le fiamme sono visibili anche da diversi chilometri di distanza e stanno spaventando non poco la popolazione. In azione ci sono le squadre dei Vigili del Fuoco, anche con mezzi aerei. Le fiamme, riporta l’ANSA – sulla cui origine sono in corso accertamenti e non si esclude la natura dolosa -, si sarebbero sviluppate sul versante di Soccavo della collina dei Camaldoli, per poi estendersi rapidamente, fino ad avvicinarsi anche ad alcune zone abitate. L’incendio è così vasto che anche al centro di Napoli si riscontra caduta di cenere sulle abitazioni.

Proprio sul tema della vicinanza delle fiamme con le zone abitate è intervenuto poco fa il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che sul proprio account X ha provato a rassicurare la popolazione. Ecco quanto evidenziato:

“In costante contatto con Prefetto e Vigili del Fuoco per l’incendio che ha colpito la collina dei Camaldoli. Al momento, grazie al tempestivo intervento, l’incendio non minaccia le zone abitate. Stanotte lasciate squadre a presidio e domani riprenderanno le operazioni aeree di spegnimento“.

Dunque la zona dei Camaldoli sarà presidiata per tutta la notte, mentre nella giornata di domani riprenderanno le azioni aeree per lo spegnimento dell’incendio. Resta comunque la preoccupazione per le fiamme che non accingono a fermarsi.