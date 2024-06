“Ho parlato con Di Lorenzo…”: la rivelazione a sorpresa di Fabiàn Ruiz

Il centrocampista della Spagna ed ex del Napoli, Fabiàn Ruiz, rivela di aver avuto una conversazione con il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

Con la fine dei campionati nazionali e delle coppe europee, l’attenzione degli appassionati di calcio è tutta concentrata sulle trattative di calciomercato e sulle gare di EURO2024. L’Europeo in corso di svolgimento in Germania è già arrivato alla seconda giornata della fase a gironi. Anche l’Italia vuole fare la voce grossa, dimostrando di poter fare tanta strada nel corso del torneo.

Gli azzurri allenati dal CT Luciano Spalletti hanno battuto 2-1 l’Albania alla prima giornata e ora sfideranno la Spagna, in quella che potrebbe essere una sfida già buona per decidere chi si prenderà la testa del girone. Le “Furie Rosse” hanno battuto all’esordio la Croazia con un netto 3-0, a segno – oltre a Carvajal – gli “ex italiani” Alvaro Morata e Fabiàn Ruiz. Proprio quest’ultimo si è particolarmente distinto non solo per la rete siglata, ma anche per aver servito un meraviglioso assist che ha mandato in porta Morata, venendo nominato Man Of The Match.

Intervista a Fabiàn Ruiz, ha già sentito il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo

Il centrocampista ex Napoli, oggi al PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’occasione è stata utile per parlare non solo della sfida agli azzurri, ma anche del suo ex compagno all’ombra del Vesuvio, Giovanni Di Lorenzo. Di seguito, quanto evidenziato:

“Sappiamo che contro l’Italia sarà dura. Hanno una squadra forte e che gioca tanto il pallone come noi. Speriamo di fare una bella partita. L’Italia non ha fuoriclasse? Hanno tanta qualità, abbiamo anche un gioco simile: entrambi pressiamo alto e vogliamo tenere il pallone. Chi farà meno errori vincerà“.

Dopodiché Fabiàn Ruiz ha svelato di aver sentito l’attuale capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, con il quale ha conservato un ottimo rapporto:

“Ho parlato con Di Lorenzo, lo sento spesso. Non abbiamo parlato della sua situazione, ma mi è sembrato stare bene. È un grande professionista ed è un grande giocatore. Ho voglia anche di salutare Spalletti e Donnarumma. Ho bellissimi ricordi dell’Italia”.

Fabiàn Ruiz e Di Lorenzo non hanno quindi parlato della situazione al Napoli, che attraverso il suo procuratore ha fatto sapere di voler cambiare squadra. Nonostante ciò, il terzino di Spalletti è parso calmo e concentrato. Si dovrà attendere la fine dell’Europeo (o comunque del cammino dell’Italia, ndr) per capirne di più sulle intenzioni future del capitano del Napoli.