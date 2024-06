Futuro Di Lorenzo, bomba da De Maggio: mossa clamorosa del capitano del Napoli!

Nuovo capitolo della saga Di Lorenzo, a rilasciare l’indiscrezione odierna Valter De Maggio, giornalista napoletano.

Giovanni Di Lorenzo è attualmente impegnato con l’Italia ad Euro 2024. Il terzino destro è però al centro di tante voci di calciomercato, scaturite dalle dichiarazioni rilasciate dal suo agente, Mario Giuffredi, al termine del campionato di Serie A.

Su di lui ci sarebbe la Juventus dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, nonostante le smentite di rito dell’agente, nel mezzo, però, la presenza ingombrante di Antonio Conte, che si è chiaramente frapposto tra il giocatore e la cessione, comunicandogli la sua imprescindibilità all’interno del nuovo corso con a capo lo stesso allenatore pugliese, che proprio non vuol sapere di arrendersi, tanto da aver dichiarato di voler “battagliare” per farlo restare.

Di Lorenzo – Napoli, colpo di scena: la scelta del calciatore spiazza tutti

L’ex Inter e Juventus proprio la scorsa settimana ha infatti incontrato l’agente del calciatore cercando di mediare. Una sorta di tregua, permettendo al calciatore di concentrarsi sull’Europeo per poi prendere una decisione definitiva una volta rientrato in Italia.

Valter De Maggio, giornalista napoletano, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss ha però reso nota oggi una nuova e clamorosa indiscrezione riguardante Di Lorenzo. Il calciatore, vorrebbe infatti rendersi protagonista di un gesto estremo per confermare la sua volontà di lasciare Napoli, questo uno stralcio delle dichiarazioni del giornalista:

“Di Lorenzo ha ribadito che non vuole restare al Napoli. Non si presenterà nel ritiro di Castel di Sangro ed è disposto a restare anche per i prossimi 4 anni del contratto in tribuna”.

Una scelta che avrebbe del clamoroso e che inasprirebbe al massimo i rapporti tra le parti. Bene ricordare che in caso di un atteggiamento del genere, Di Lorenzo rischierebbe ben più della tribuna, considerando che lo stesso è legato da un lungo contratto con il Napoli, firmato di sua spontanea volontà e non con una pistola puntata alle tempie.

Insomma, non resta che attendere, certo è che determinati comportamenti e dichiarazioni, nonostante legami messi nero su bianco lasciano riflettere in merito alla professionalità di certi calciatori ed annessi addetti ai lavori. L’emblema del calcio moderno, in cui si è dato forse, anzi sicuramente troppo spazio a determinati comportamenti, arrivando sino a quello che oggi sembra un punto di non ritorno, con le società ormai sotto costante ricatto dei procuratori.