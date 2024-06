Folorunsho: “Essere all’Europeo è un sogno”, poi il messaggio a Spalletti

Michael Folorunsho ha presenziato alla conferenza stampa pre – gara di Luciano Spalletti, alla vigilia del match con la Spagna.

Michael Folorunsho è stata una delle sorprese dell’ultima annata di Serie A, il calciatore di proprietà del Napoli, si è reso protagonista di prestazioni top, contribuendo in maniera netta ed evidente alla salvezza dell’Hellas Verona di Baroni.

Il rendimento del calciatore italiano non è passato inosservato, né al Napoli, che l’ha prontamente richiamato dal prestito, né a Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, che l’ha convocato per l’Europeo che si sta disputando in Germania.

Folorunsho, le parole in conferenza stampa del centrocampista del Napoli

Alla vigilia del big match di girone contro la Spagna, Luciano Spalletti ha scelto proprio il centrocampista del Napoli per la conferenza stampa di rito. Il calciatore, non ha nascosto la propria emozione, rivelando con estrema sincerità che non avrebbe mai potuto immaginare 12 mesi fa una convocazione agli Europei:

“Che dire, per me era impossibile dodici mesi fa pensare di poter essere all’Europeo in Germania. Alla base di tutto c’è il duro lavoro, quando arrivi ad un determinato livello, devi lavorare sempre di più per assicurarti di poterci rimanere. Questo per me rappresenta infatti solamente un altro punto di partenza” – Folorunsho ha poi risposto alla domanda sulla sua possibile presenza in campo domani dal primo minuto: “Non so se giocherò, dovete chiederlo al mister. Io sono però a sua completa disposizione, stiamo preparando bene la gara, abbiamo lavorato duro”.

Un passaggio poi sulle differenze tra Albania e Spagna, due avversari di caratura oggettivamente diversa:

“La Spagna ha più qualità dell’Albania, lo sappiamo, non che gli albanesi non ne avessero, lo specifico, hanno giocato davvero una partita importante contro l’Italia. Abbiamo delle individualità importanti, siamo allenati per provare sempre a fare la partita, a prescindere dall’avversario” – sul rapporto con Spalletti e sulle nozioni che sta cercando di impartirgli il commissario tecnico azzurro, Folorunsho si è così espresso: “Il mister sta cercando di far sì che io migliori nei fraseggi nello stretto, non è il mio forte, sono un calciatore prevalentemente fisico, lui sta cercando di farmi abbinare questa fisicità alla qualità, migliorando appunto nel fraseggio”.

Insomma, un Folorunsho emozionato ma convinto del proprio lavoro oltre che dei propri meriti, il tutto alla vigilia a quella che potrebbe essere per lui la partita più importante della propria vita.