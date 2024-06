Enigma Kvaratskhelia, resta o va via? Messaggio a sorpresa della moglie (FOTO)

La moglie di Kvaratskhelia ha pubblicato su Instagram alcune storie che hanno spiazzato tanti tifosi azzurri.

Questi giorni, di fatto, si stanno legando le vicende di calciomercato e le partite dell’Europeo che si stanno disputando in Germania. Tanti giocatori impegnati in queste settimane con le rispettive selezioni nella massima competizione per le nazionali sono infatti al centro di trattative di mercato. Anche in casa Napoli ci sono diversi calciatori che sono sotto la luce dei riflettori in entrambi i lati.

I casi spinosi tra le fila della squadra di Antonio Conte bisogna sicuramente inserire quelli di Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Proprio quest’ultimo ha esordito ieri con la sua Georgia in una manifestazione sportiva importante come l’Europeo, anche se in queste ore si sta parlando prettamente del suo futuro. Il tutto è nato dalle esternazioni di domenica del suo agente di suo padre in cui hanno ribadito la volontà di lasciare Napoli. Tuttavia, oltre alle loro dichiarazioni, bisogna registrare anche un messaggio a sorpresa da parte della moglie del calciatore partenopeo.

Caso Kvaratskhelia, Nitsa Tavadze pubblica su Instagram sui risultati raggiunti dal marito in azzurro

Nitsa Tavadze, infatti, ha pubblicato in queste ore delle storie sul proprio profilo ufficiale di Instagram tutti i risultati raggiunti da Khvicha Kvaratskhelia nella stagione che ha portato lo scudetto dell’anno scorso.

Una volta che la moglie di Kvaratskhelia ha pubblicato queste storie, di fatto, in tanti si sono chiesti il significato di questo suo gesto. In molti hanno visto un’ulteriore frecciata sulla situazione contrattuale del calciatore georgiano. Quest’ultimo, nonostante i suoi numeri da quando è arrivato a Napoli, è uno di quei calciatori tra le fila azzurre che hanno uno stipendio più basso, ovvero 1,5 milioni di euro all’anno.

Considerando il valore di Khvicha Kvaratskhelia, di fatto, questa è sicuramente una cifra bassa, anche se la gestione di questa vicenda da parte del suo entourage sta facendo molto discutere. In molti hanno contestato la scelta di sollevare questo polverone proprio nei giorni in cui il calciatore è impegnato all’Europeo, appuntamento storico per la Georgia e non solo dal punto di vista sportivo.

Nel frattempo, proprio dopo la sconfitta della sua Georgia per 3-1 contro la Turchia, Kvaratskhelia ha rimadato al dopo Europeo ogni discorso sul futuro. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a ‘Sky Sport’: “Come sto in questo momento? Sono deluso per la sconfitta, ma sto bene. Sto pensando solo all’Europeo, sto pensando solo alla Nazionale. Deciderò il mio futuro dopo gli Europei”.