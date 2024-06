Dalla Georgia, nessun dubbio su Kvaratskhelia: “Conte decisivo”

La telenovela Kvaratskhelia prosegue, il rinnovo del georgiano è ora al primo posto nei pensieri del club: le ultime.

Le dichiarazioni dell’agente di Khvicha Kvaratskhelia sono arrivate come un fulmine a ciel sereno in casa Napoli. Uno scherzo del destino quasi, con il georgiano, che dopo Giovanni Di Lorenzo, è diventato il secondo caso bollente in casa azzurra, proprio riguardante il secondo calciatore ritenuto imprescindibile da Antonio Conte.

Proprio il tecnico pugliese, si è opposto ad entrambe le cessioni, tanto da incontrare l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, per convincerlo a ritornare sui suoi. E Kvaratskhelia? Con ogni probabilità, il discorso dell’ex Dinamo Batumi è meno complesso, ma riguardante quel rinnovo con annesso adeguamento mai arrivato.

Kvarastkhelia – Napoli, le ultime sul rinnovo del calciatore dalla Georgia

In maniera un pò clamorosa, infatti, nonostante uno scudetto vinto da protagonista, Kvaratskhelia è rimasto il terzo calciatore con lo stipendio più basso in rosa, addirittura meno di calciatori totalmente fuori progetto come Diego Demme. Un comportamento strano da parte di Aurelio De Laurentiis, che si è più volte rifiutato di incontrare l’agente per il rinnovo, una delle tante scelte senza senso degli ultimi dodici mesi.

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, intervenuto sulle frequenze di 1 Football Club, ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti sul tema rinnovo. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Rinnovo? Il Napoli ha offerto 4,5, l’entourage ne chiede 6, ma non bisogna avere fretta. Il ragazzo è giovane, non può e non deve perdere l’opportunità di lavorare con Antonio Conte, un allenatore straordinario, uno che ti migliora. Il PSG? Ho letto degli 11 milioni, una cifra enorme, lo scorso anno il padre di Kvaratskhelia era soddisfatto, descrissero De Laurentiis come un uomo che mantiene le promesse, forse la pressione del PSG ha cambiato le cose. Le dichiarazioni dell’agente non sono condivisibili comunque, certe cose si discutono in privato, allo stesso tempo bisogna ammettere che il contratto andava rinnovato ed adeguato un anno fa”.

Infine, sulle possibilità di permanenza del giocatore sotto l’ombra del Vesuvio, il giornalista ha così chiosato, predicando calma:

“Restare a Napoli? Non dipende solamente da lui, Conte è stato chiaro: vuole Kvaratskhelia al centro del progetto, risulterà importante un confronto faccia a faccia tra i due, Kvara per me può rimanere un anno”.

Insomma, per il connazionale di “Kvaradona” non è nulla perduto, anzi, il fattore Conte potrebbe incidere e come. Servirà unicamente calma, calma e buon senso.