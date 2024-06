News SSC Napoli, Fabrizio Romano non ha dubbi: notizia bomba su Kvara

Hanno fatto discutere le dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia, Fabrizio Romano ha reso nota la decisione del Napoli in merito.

“Nessuno pensi che vogliamo rimanere al Napoli”, questo il succo delle dichiarazioni del duo agente – padre di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, impegnato con la propria selezione ad Euro 2024, esordirà questa sera alle 18 contro la Turchia di Vincenzo Montella.

Un appuntamento storico quello di “Kvaradona”, che però a quanto pare non pensa unicamente al rettangolo verde. Con il Napoli c’è un discorso aperto, o meglio ritardato, da ben 12 mesi, quello del rinnovo del calciatore con annesso adeguamento, una trattativa che solamente ora sarebbe entrata nel vivo.

Kvaratskhelia, ad oggi, con il suo ingaggio da 1,4 milioni, è il calciatore con il terzo stipendio più basso della rosa. Un paradosso considerando il valore immenso del calciatore, con Osimhen, forse il più forte di quelli a disposizione di Antonio Conte. Per questa motivazione, secondo i principali addetti ai lavori, le dichiarazioni del duo agente – padre sono con ogni probabilità riconducibili a questa situazione.

Il Paris Saint Germain infatti non si è fatto attendere, proponendo un contratto nettamente più alto al calciatore, con annessa vetrina della Champions League. Nonostante ciò, il Napoli è sembrato irremovibile nella propria posizione: Kvaratskhelia non si vende, come specificato nel comunicato rilasciato via X.

Fabrizio Romano, massimo esperto di calciomercato, ha rilasciato ulteriori aggiornamenti in merito quest’oggi, confermando l’intenzione del patron Aurelio De Laurentiis di prolungare il contratto di Kvaratskhelia. Di seguito, il commento rilasciato dal giornalista attraverso il suo profilo X ufficiale:

🔵🇬🇪 Napoli president de Laurentiis wants to insist on new contract proposal to keep Khvicha Kvaratskhelia at least for one more season.

Important salary increase and release clause valid from June 2025 are crucial points, Napoli will push again after Euros to make it happen. pic.twitter.com/cLsnqLUb7q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024