Kvara in campo con la Georgia, sorpresa tra i tifosi: cosa gli stanno urlando!

Kvaratskhelia in campo all’esordio ad Euro 2024 contro la Turchia: ecco cosa stanno urlando i tifosi della Georgia.

Il talento georgiano sta disputando i suoi primi minuti ad Euro 2024. L’ex Dinamo Batumi negli scorsi giorni ha dichiarato quanto fosse importante e solido il legame del suo Paese con il calcio. Con la maglia della Nazionale Georgiana, il 77 del Napoli si è messo in mostra ed è riuscito a centrare una storica qualificazione ad una fase finale di un Europeo: impresa mai riuscita prima d’ora.

La Turchia di Vincenzo Montella è un avversario ostico e potrebbe essere una sorpresa del torneo anche grazie al numero cospicuo di tifosi che vive in Germania. Kvara e compagni, a prescindere dal risultato di oggi pomeriggio entreranno di diritto nella storia grazie ad un tifo che non crede soltanto nel culto del risultato ma anche e soprattutto al percorso.

Un esempio lampante è tutto il supporto di un’intera nazione nei confronti del loro top player, Khvicha Kvaratskhelia, che durante i suoi primi due anni a Napoli ha avuto la piacevole sorpresa di vedere allo stadio Maradona tifosi appositamente venuti dalla Georgia per sostenerlo.

Accoglienza “partenopea”, sorpresa per Kvara ad Euro 2024

Nonostante in questi giorni si stia parlando fortemente del futuro incerto di Khvicha Kvaratskhelia, i tifosi della Georgia, secondo quanto riportato da Francesco Cosatti di Sky Sport, avrebbero urlato “Forza Napoli” durante il match d’esordio: un segnale che certifica il forte legame che si è creato tra tifosi, il proprio beniamino e la piazza azzurra, quest’ultima fondamentale per l’ascesa di Kvara.

Intanto le dichiarazioni del padre e del proprio agente, hanno sgretolato i sogni di rivalsa dei tifosi partenopei dopo la recente disastrosa stagione in cui Kvaratskhelia, nonostante rendimenti discontinui, ha comunque messo a segno 11 gol in campionato. Un bottino che rispecchia più o meno l’andamento realizzativo della stagione precedente, quella segnata dallo storico scudetto.

Nonostante ciò, però, secondo quanto riportato da diverse fonti, il Napoli avrebbe deciso di tener fede al duro comunicato inviato negli scorsi giorni in cui ha reclamato il rispetto da parte dei calciatori dei contratti firmati. Per questa ragione, la cessione di Kvara non sembrerebbe essere un evento possibile date le circostanze. Alla fine dell’Europeo se ne parlerà ma la volontà di De Laurentiis è evidente: trattenere il georgiano e metterlo al centro del progetto per la ricostruzione del club partenopeo.