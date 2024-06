“Conte non basta”, il giornalista pizzica De Laurentiis: nessun dubbio

In casa Napoli ci sono alcune situazioni piuttosto complesse, ma il club spera di risolverle anche grazie a Conte. Arriva il duro attacco del giornalista a De Laurentiis.

L’arrivo di Antonio Conte ha riportato sicuramente un grande entusiasmo alla piazza di Napoli, che era delusa e sul piede di guerra dopo l’ultima stagione. Il tecnico salentino ha acceso nuovamente i tifosi, che non vedono l’ora che arrivi la nuova stagione.

In casa Napoli ci sono delle situazioni spinose, su cui Conte proverà a far valere il suo spessore per risolverle. Intanto il giornalista critica De Laurentiis proprio a causa di queste situazioni complesse.

Dopo l’ultima annata molto complicata, il Napoli è alla ricerca di una tranquillità che purtroppo continua a non arrivare. L’arrivo di Conte ha parzialmente migliorato la situazione, che però è precipitata nuovamente a causa dei casi Kvaratskhelia e Di Lorenzo. La situazione continua dunque a non essere delle migliori a Napoli, con il club chiamato a risolvere faccende piuttosto serie. Il Napoli spera di poter risolvere queste vicende anche grazie alla personalità di Antonio Conte. A causa di queste situazioni, è arrivato il duro attacco di Paolo Bargiggia a De Laurentiis ai microfoni di TvPlay:

“L’agente di Kvara nei mesi scorsi è stato più volte a Napoli ma De Laurentiis non lo hai mai incontrato per un rinnovo. A Napoli c’è una situazione esplosiva, Conte ha un po’ assestato il tutto ma non basta. Conte non è la soluzione di tutti i mali, cosa può fare lui? In questo mondo così globalizzato cosa può fare? Per me è sovrastimato perché in molti pensano che lui possa convincere tutti i calciatori a rimanere. Quest’ultimi sono stranieri e hanno agenti stranieri, magari non sanno manco chi è Conte per dire”.