Beffa per Napoli e Roma, una big europea su Chiesa: la Juve fissa il prezzo

Una big europea supera Napoli e Roma: la Juventus ha fissato il prezzo per la cessione di Federico Chiesa.

Federico Chiesa è l’uomo mercato di questa finestra di mercato. Nell’attesa di capire quale sarà il suo futuro, l’ex ala della Fiorentina sta programmando, invece, di continuare al meglio questo Europeo con l’Italia da protagonista. Contro l’Albania è stato eletto MVP del match a seguito di una prestazione esemplare che ha ricordato un po’ il Chiesa formato Euro 2020.

Sul calciatore c’è Manna che starebbe monitorando la sua situazione: Conte non ha nascosto tutto il suo apprezzamento per il calciatore della Juventus che, soprattutto nel caso di una cessione di Kvaratskhelia, potrebbe seriamente rientrare nei piani di De Laurentiis. Discorso diverso, invece, per Daniele De Rossi che vorrebbe puntare sulla sua qualità per ridisegnare l’attacco della Roma del prossimo anno.

Acquistato nel 2020 dalla Fiorentina per circa 57 milioni di euro tra prestito e riscatto, Chiesa potrebbe scegliere di intraprendere una nuova avventura lontano dalla Juventus. Sono 32 i gol in 131 presenze in maglia bianconera. Arrivato e messosi in mostra immediatamente sotto la gestione Pirlo, non è riuscito più a mettersi in proprio con Massimiliano Allegri, complici i diversi guai fisici.

Club italiani beffati, spunta una big pronta all’acquisto di Chiesa

Una big europea è pronta a strappare Federico Chiesa dalla nostra Serie A. Il calciatore ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 35 milioni di euro con un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2025. La Juventus ha espresso chiaramente che non farà sconti a nessuno nel caso in cui Chiesa deciderà di andar via.

Con il cambio di gestione della prima squadra, affidata a Thiago Motta, i dubbi del calciatore sono aumentati riguardo al suo futuro. Il modo di giocare dell’ex Bologna potrebbe esaltare le sue qualità nell’uno contro uno. Una scelta che potrebbe essere condizionata dallo sviluppo della trattativa con il Bayern Monaco. La squadra allenata da Vincent Kompany, secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, potrebbe saldare interamente il costo del cartellino fissato dalla Juventus.

Il club bavarese sarebbe disposto a investire una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro per il suo cartellino. La vetrina di Euro 2024 sarà fondamentale per il suo rilancio dopo stagioni in cui non è riuscito a brillare nonostante la vittoria dell’ultima edizione della Coppa Italia contro l’Atalanta, vincitrice dell’ultima Europa League.