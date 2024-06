Anguissa, la spiegazione sorprende tutti: “Non è come a Napoli”

Nel corso di questa stagione, uno degli azzurri che ha faticato molto è Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli ha parlato dal ritiro del Camerun delle sue prestazioni.

La stagione del Napoli è stata totalmente disastrosa, con gli azzurri che hanno faticato in ogni singola gara. Le prestazioni insufficienti dei singoli hanno penalizzato ovviamente la squadra, che ha disputato una stagione orribile per quelle che erano le premesse.

Tra quelli che hanno faticato molto c’è Frank Anguissa, che è parso irriconoscibile rispetto a quello dell’anno precedente. Proprio il centrocampista camerunense si è espresso sulle sue performance.

Il Napoli ha dovuto fronteggiare una stagione piuttosto complicata, che è nata male ed è proseguita ancora peggio. Le scelte sui vari allenatori e sul calciomercato hanno sicuramente influenzato, ma anche le prestazioni degli azzurri non sono state all’altezza. Molti azzurri hanno reso al di sotto del loro livello, tra cui Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense è parso l’opposto di quello dell’anno dello scudetto, con delle performance horror. Anguissa ha parlato proprio delle sue prestazioni al Napoli ed in Nazionale ai microfoni di CRTV:

“Una domanda ritorna ogni volta. Perchè c’è uno Zambo Anguissa nel club che è fortissimo e non è lo stesso in nazionale? E io rispondo sempre la stessa cosa, che le condizioni non sono le stesse. lo vado in nazionale per giocare al 100%. In campo non puoi risparmiarti, ancor meno quando gioco con la selezione del Camerun. Penso che quando vieni in nazionale dai il meglio di te stesso. Non c’è niente di più bello che giocare per il tuo Paese. Siamo un gruppo giovane, che ha tante qualità. Siamo molto uniti e nessun avversario ci spaventa, chiunque esso sia. Noi dobbiamo fare la nostra parte per il popolo camerunense. Quando vinciamo, è il Camerun a vincere ed essere felice. Per queste persone noi abbiamo il dovere di dare tutto“.