Notizie calcio Napoli, svelato il modulo che userà Conte: si ispirerà a due squadre

Il Napoli è pronto a costruire un nuovo ciclo targato Antonio Conte. Le ultime sulle idee del tecnico riguardo il modulo.

L’ultima stagione del Napoli è stata molto deludente, motivo per il quale la società ha deciso di ripartire col botto. Quest’ultimo è stato rappresentato dall’ingaggio di Antonio Conte, il quale ha sposato il progetto azzurro negli ultimi giorni. L’ex tecnico di Juventus, Inter e non solo, ha scelto l’Italia per ripartire e in modo particolare il capoluogo campano. La firma posta nero su bianco porta con sé grandi garanzie le quali però dovranno essere poi confermate.

Uno degli strumenti a disposizione della società è senza dubbio il mercato. Quest’ultimo, sarà cruciale per analizzare il nuovo metodo di gioco del Napoli. La rosa è composta da calciatori di alto livelli, ma con diversi innesti potrebbe arrivare il giusto salto di qualità. Intanto, i primi esperti cominciano ad interrogarsi su quel che potrebbe essere il modulo adottato dal tecnico. A tal proposito, l’analisi di Antonio Corbo sul progetto partenopeo.

Corbo: “Il modulo di Conte sarà il 3-4-3. Si aprirà un ciclo diverso”

Antonio Corbo, noto giornalista, ha analizzato lo stile di gioco che potrebbe adottare Antonio Conte alla Corte del Vesuvio. L’esperto ha svolto un controllo molto dettagliato per “La Repubblica” in vista della prossima stagione. Di seguito le sue parole.

“La modernità indica nuove tendenze: abbandona il possesso palla (caro a Sarri che ne fece un mirabile dogma) per creare spazi fulminei alle spalle dei difensori rivali”. “È in perfetta linea Conte con il 3-4-3 previsto. Sarà nella scia di Inter e Atalanta. Il gioco si evolve e dall’immobilismo fuggì anche Pep Guardiola, sono passati dieci anni dal 4-3-3 di Barcellona. Il momento del calcio in Italia come in Europa offre ad Antonio Conte una opportunità. Rompere a Napoli con il passato. Una metamorfosi radicale negli stili di vita, gestione, gioco. L’ammirazione per Sarri e poi per Spalletti ha lasciato in sei anni complessivi di rigore e severa preparazione solo grandi elogi ma appena uno scudetto. Si apre un ciclo diverso al ventesimo anno di presidenza De Laurentiis”.

L’allenatore italiano è un vero e proprio perfezionista, motivo per il quale non vorrà commettere errori durante la sua permanenza a Napoli. Infatti, l’obiettivo principale è quello di risollevare una squadra in difficoltà, per poi spiccare il volo e tornare a competere ad alti livelli. Tutto ciò, sarà possibile attraverso le sue idee e con alcuni innesti cruciali che arriveranno dal mercato nelle prossime settimane.