News SSC Napoli, l’esperto rivela: “Incontro tra PSG e agente di Kvara”, le cifre sono shock

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è sempre più lontano da Napoli. Nelle ultime ore, ci sono stati aggiornamenti in vista dei prossimi mesi.

Le storia d’amore tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli potrebbe interrompersi nelle prossime settimane. Nelle ultime ore, parti vicine al calciatore hanno sottolineato la volontà di non vestire più l’azzurro. Infatti, l’entourage del giocatore starebbe lavorando proprio in questa direzione, provando a garantire una nuova destinazione al suo assistito.

Il georgiano è incedibile per il Napoli, ma la volontà appare ormai chiara. Al momento, il calciatore non ha mai palesato la propria idea, ma le parole del suo entourage sono state molto chiare. Infatti, il procuratore e il papà del classe 2001 hanno sottolineato come non sia presente alcuna possibilità per la permanenza in Campania. A tal proposito, Nicolò Schira ha analizzato la situazione nelle ultime ore, svelando l’offerta faraonica messa sul piatto dal Paris Saint Germain per convincerlo a firmare.

Kvara, c’è il PSG nel futuro: le ultime sulla cessione

Nelle ultime ore, il Napoli è stato “investito” dalla volontà di Kvaratskhelia di lasciare il club azzurro, rivelata dal suo procuratore. Dal calciatore non sono arrivati messaggi concreti, ma il suo agente ha sottolineato le idee per il futuro nel corso di un’intervista. A tal proposito, Nicolò Schira, esperto di mercato, ha provato ad analizzare la situazione tramite il proprio profilo “X”. Di seguito le sue parole.

“Il PSG vuole la firma di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo è l’obiettivo principale di Luis Enrique come ala. C’era già un incontro tra Paris e i suoi agenti nelle ultime settimane. Il Paris Saint Germain ha offerto un contratto fino al 2029 (9 milioni di euro all’anno più bonus) per convincere il georgiano”.

Insomma, una cifra importantissima quella messa sul piatto da parte della società parigina per convincere il calciatore georgiano a vestire la maglia del Paris, che da poco ha salutato un giocatore importante come Kylian Mbappé. Fino a ora, la risposta del Napoli è stata chiara: servirà un’offerta folle anche per il suo cartellino (si parla di ben oltre i 100 milioni di euro, ndr) per convincere il club azzurro a mollare, altrimenti la strategia è chiara: rendere il numero 77 un calciatore importante per Antonio Conte, anche attraverso il rinnovo. Anche se le dichiarazioni di queste ore da parte di Mamuka Jugeli certamente aprono un nuovo scenario per quanto concerne il destino dell’ex Dinamo Batumi.