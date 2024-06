Lindstrom verso la cessione, due club francesi lo aspettano: richiesta a sorpresa del Napoli

Jesper Lindstrom potrebbe lasciare il Napoli dopo la prima, deludente, stagione in azzurro: sono arrivate due richieste dalla Ligue 1.

Terminato il campionato, è tempo di calciomercato per tutti i club europei e non solo. In queste ore si stanno definendo le strategie da approntare, per poi iniziare le vere e proprie trattative per acquisti e cessioni. Il Napoli sarà certamente protagonista della sessione estiva di mercato, vista anche la rivoluzione tecnico-tattica voluta dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Mercato Napoli, Lione e Marsiglia seriamente interessate a Lindstrom

Le prime due mosse sono già state messe a segno, con gli arrivi di Giovanni Manna come nuovo direttore dell’area sportiva e con Antonio Conte allenatore. Con loro il Napoli è pronto a ripartire, ma ovviamente dovranno esserci vari cambiamenti anche nella rosa azzurra. Non solo tanti arrivi, ci si aspettano anche altrettante cessioni. Una di queste dovrebbe riguardare Jesper Lindstrom che – come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – piace molto a due club della Ligue 1. Ecco quanto evidenziato:

“Il futuro di Jesper Lindstrom potrebbe essere in Francia. Marsiglia e Lione hanno lanciato segnali di gradimento per l’ala, che quest’anno ha avuto un impiego molto ridotto. Entrambi i club lo prenderebbero in prestito, ma il Napoli chiede un indennizzo piuttosto alto per lasciarlo partire a titolo temporaneo”.

Lindstrom è arrivato la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte per circa 25 milioni di euro più bonus. Una cifra considerevole e che al momento rappresenta, in termini di rapporto tra spesa e resa sul campo, il più grande errore commesso dal Napoli nella scorsa stagione. Ecco perché il club di De Laurentiis non può cedere a cuor leggero, ma soprattutto a prezzo di saldo, il danese. Il prezzo per la cessione sarebbe il medesimo pagato dai partenopei, complicato però credere che qualcuno si presenti alla porta di Manna con 25 milioni di euro dopo l’ultima annata del Napoli.

Ecco perché l’ipotesi del prestito prende seriamente corpo, seppur con un importante indennizzo iniziale e con un diritto di riscatto poi da fissare. Il Lione ha manifestato serio interesse per il giocatore, ma attenzione al Marsiglia. A guidare in panchina l’OM nella prossima stagione ci sarà Roberto De Zerbi, ovvero uno dei più grandi estimatori di Lindstrom. Il tecnico, infatti, ne ha spesso tessuto le lodi e non è difficile credere che farà di tutto per averlo ora alle sue dipendenze. Per il Napoli potrebbe essere l’occasione di vedere all’opera il calciatore in un contesto di squadra che si allinea meglio alle sue caratteristiche, oltre a rilanciarne le quotazioni per un’eventuale cessione.