Kvaratskhelia, dalla Georgia si schierano contro il calciatore: l’attacco diventa virale!

Le parole dell’entourage e del papà di Kvaratskhelia hanno fatto il giro del mondo. La reazione di un noto giornalista georgiano.

La storia d’amore tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli potrebbe interrompersi dopo le parole del suo entourage e non solo. Nelle ultime ore, parti vicine al giocatore sottolineano la volontà di non vestire più la maglia azzurra. Infatti, tali dichiarazioni hanno fatto rapidamente il giro del mondo, suscitando tantissimo clamore in città e non solo.

Il futuro di Kvaratskhelia è da diverso tempo in bilico, ma le parti lavorano ad un rinnovo contrattuale che sembrava “semplice”. Il tutto, però, si è complicato nelle ultime ore. Infatti, l’entourage e il papà del classe 2001 non sarebbero più interessati a trattare con il club partenopeo un possibile prolungamento. A tal proposito, un noto giornalista georgiano ha provato a ricostruire la cosa nel miglior modo possibile, esprimendo anche la propria idea.

Kvaratskhelia, l’attacco arriva dalla Georgia: le ultime sul futuro

Nelle ultime ore, in casa Napoli è scoppiato un vero e proprio caos. Infatti, l’entourage di Kvaratskhelia ha deciso di rompere gli indugi e sottolineare la propria volontà di lasciare il club. A tal proposito, Kakha Dgebuadze, noto giornalista georgiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo “X” analizzando la situazione in modo concreto.