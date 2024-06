Di Lorenzo convince con l’Italia: avete visto le pagelle dei quotidiani?

Buona la prestazione di Giovanni Di Lorenzo durante il match Italia-Albania, quali sono i voti dei quotidiani per il capitano del Napoli.

L’annata con il Napoli non è stata per niente semplice, troppi momenti di alti e bassi. Una squadra priva di identità e stabilità, tutti fattori che hanno pesato fortemente sulla prestazione dei giocatori. Tra questi, il rendimento di Giovanni Di Lorenzo è stato sicuramente uno di quelli che ha lasciato i tifosi abbastanza perplessi. Una stagione decisamente poco soddisfacente e, per niente rappresentativa dalle qualità dei giocatori. Tuttavia, con l’inizio di Euro 2024, il capitano del club partenopeo sembra voler andare avanti e rimettersi in gioco.

Di Lorenzo, prestazione sufficiente con la maglia della Nazionale

Durante la partita Italia-Albania – terminata 2-1 per la Nazionale Italiana -, la prestazione di Giovanni Di Lorenzo è stata molto positiva. Il terzino destro ha convinto l’Italia intera, compresi i quotidiani sportivi più importanti. Un giocatore completamente diverso da quello visto con la maglia del Napoli, tanta la grinta percepita.

Di seguito, quanto evidenziato:

Gazzetta dello Sport 6.5 – Spalletti sceglie il “suo” Di Lorenzo e fa bene. Bella risposta sul piano tattico, da terzo centrale, fisico e di manovra: 140 palloni, da regista aggiunto. Un’occasione. Corriere dello Sport 6.5 – A destra fa quello che deve, non ruba l’occhio come altre volte e come la sua qualità ci ha abituato, ma in certe serate bisogna anche fare legna. E ne fa tanta. Il Mattino 6 – Ora terzino destro, ora centrale, ora centrocampista aggiunto: è il jolly che Spalletti pilota con il suo joystick di una Playstation vietata. Repubblica 6 – Il reagente chimico che rende solida la natura liquida della difesa azzurra.