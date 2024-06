Chiesa-Napoli, gli azzurri lavorano sotto traccia: quando arriverà la decisione definitiva

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato. Di seguito le parole del noto esperto in vista della prossima stagione.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata. L’avvento di Antonio Conte porta garanzie importanti, le quali dovranno essere colmate tramite il mercato. Le richieste del tecnico sono diverse, ma ovviamente bisognerà individuare i profili ideali su cui puntare. Uno dei reparti importanti è senza dubbio l’attacco, il quale potrebbe perdere anche Victor Osimhen. Infatti, l’attaccate nigeriano è l’indiziato numero uno per lasciare il club.

Proprio da qui, nasce la volontà della società di individuare i calciatori ideali per il nuovo progetto. Infatti, c’è l’assoluta necessità di intervenire sul reparto offensivo. Negli ultimi giorni, uno dei nomi caldi è sicuramente quello di Federico Chiesa. Quest’ultimo è in uscita dalla Juventus, motivo per il quale il Napoli si sarebbe “fiondato” sull’esterno. A tal proposito, Alfredo Pedullà ha provato ad analizzare la situazione in vista della prossima annata.

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. Infatti, il club azzurro è desideroso di costruire una squadra all’altezza. A tal proposito, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite il proprio canale “YouTube” analizzando il futuro di Chiesa e le possibilità di vederlo in azzurro. Di seguito le sue parole a riguardo.

“Il Napoli per Chiesa c’è, anche se la trattativa ad oggi viene smentita da più parti per ovvi motivi. È una traccia ad oggi celata, ma assolutamente viva e da seguire. Perché c’è la questione Di Lorenzo-Juventus, per questo si tiene un profilo basso. Le parole di Chiesa sullo giocare largo a destra sono musica per De Rossi, perché anche la Roma è interessata, e per Conte”.

Federico Chiesa è capace di svolgere più ruoli in fase offensiva, come sottolineato dallo stesso calciatore. Il noto giornalista ha parlato anche della possibile posizione in campo in caso di approdo in Campania alla corte di Conte: “Trovando un allenatore giusto, di talento, può fare benissimo. Io credo che al Napoli Chiesa potrebbe rendere al massimo. Kvara e Chiesa alle spalle di un attaccante sarebbe una roba devastante per me, faresti un salto di qualità enorme. Ripeto, dipende dal sarto: Conte sarebbe l’allenatore giusto per Chiesa. Vedremo che succederà nei prossimi 45 giorni che si aspettano molto caldi”.