Calciomercato, rifiutato il Manchester City: Napoli pronto a chiudere il grande colpo!

Napoli a lavoro per regalare un grande acquisto ad Antonio Conte, un obiettivo ha rifiutato la corte del Manchester City e preferisce l’azzurro dei partenopei.

Il calciomercato sta per entrare nel vivo. Nonostante siano da poco cominciati gli Europei, il focus generale è concentrato sugli affari dei vari club di tutto il mondo, con il Napoli che si annuncia grande protagonista della sessione estiva di trasferimenti. Non è un mistero che il club partenopeo, dopo l’arrivo di Antonio Conte in panchina, faccia gola a tanti calciatori, che ora non vedono l’ora di approdare all’ombra del Vesuvio per rilanciare le ambizioni della squadra (e personali) grazie al lavoro del tecnico salentino.

Il d.s. Manna sta così lavorando per accontentare le richieste dell’allenatore e uno dei primi obiettivi sarà quello di reperire una punta di spessore che possa raccogliere l’eredità che Victor Osimhen è destinato a lasciare. Il nigeriano, nonostante non ci sia ancora un’offerta pari al valore della clausola rescissoria da 120-130 milioni di euro, è comunque destinato a partire. I partenopei si stanno così guardando intorno per reperire un centravanti di spessore.

Calciomercato Napoli, Dovbyk sempre più vicino: rifiutato il Manchester City, Atletico Madrid e Arsenal si defilano

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il calciatore giusto sarebbe stato individuato in Artem Dovbyk, attaccante classe ’97 del Girona, autore di ben 24 gol nell’ultima edizione de La Liga, di cui ne è stato il capocannoniere. Ecco quanto evidenziato:

“Mister Alex Liundovskyi (agente di Dovbyk, ndr), per la precisione, chiacchiera molto con il Napoli, con il ds Manna, ma lo ha fatto anche con il Milan. Il club azzurro, però s’è lanciato con la sicurezza di chi vuole il giocatore e, dicono in Catalogna, avrebbe anche dimostrato la disponibilità a offrire 35 milioni di euro. Il Girona, però, punta a incassare 40 milioni. Nel suo contratto fino al 2028 da 2,5 milioni lordi a stagione firmato un’estate fa non è stata inserita una vera e propria clausola rescissoria, ma tra il suo manager e i dirigenti spagnoli vige una sorta di patto, di accordo tra gentiluomini: al cospetto di un’offerta del genere, Artem potrà andare. Si parlava dell’Atletico Madrid, ma Artem non è un obiettivo dei Colchoneros. L’Arsenal potrebbe essere una soluzione, ha preso info, ma il Napoli è in pressing. La cosa fondamentale, comunque, è il progetto”.

La parola chiave alla quale Dovbyk fa riferimento è il progetto: il Napoli – con la cessione di Osimhen – sarebbe pronto a metterlo al centro di quello di Conte. Motivo che ha portato il ragazzone ucraino a rifiutare anche l’interessamento del Manchester City, dove in attacco è in uscita Julian Alvarez, ma lo spazio sarebbe comunque chiuso da Haaland. Quella partenopea al momento è la soluzione che più convince Dovbyk: un gran bell’assist per Manna e Conte.