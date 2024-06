Ultimissime calcio Napoli, Pedullà: “Osimhen? Situazione bloccata”, poi svela una nuova cessione

Il Napoli è a caccia di rinforzi, ma prima bisognerà cedere anche alcuni azzurri. Gli aggiornamenti su Osimhen e non solo.

Il calciomercato del Napoli si appresta ad entrare nel vivo, con il DS Manna pronto a regalare i primi colpi ad Antonio Conte. C’è molto da fare in casa Napoli, visto il profondo rinnovamento che sarà attuato sulla rosa.

È caccia ad acquirenti per cedere Victor Osimhen, ma nel frattempo si lavora anche su altri fronti. Possibile la cessione per un altro azzurro.

Napoli, in stallo la cessione di Osimhen: intanto un azzurro verso la cessione

Sono giorni complicati per il DS Manna, che continua il proprio lavoro su più fronti per quanto riguarda il calciomercato. In casa Napoli c’è bisogno di piazzare alcune cessioni, tra cui anche quella di Victor Osimhen. Per il bomber nigeriano la situazione è piuttosto complicata, visto che al momento non ci sono offerte ufficiali. Intanto si lavora anche alla cessione di un altro azzurro. Oltre alle uscite, si lavora sui colpi in entrata, con le situazioni di Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno piuttosto calde. A fare il punto della situazione è Alfredo Pedullà a Sportitalia:

“Osimhen? Devi trovare chi può darti quei 130 milioni, che possono diventare 110 o 80 con una contropartita. Il PSG è fermo, poi c’è l’Arabia che lui lo scorso anno ha rifiutato. Anche Mario Rui può andare via da Napoli, ha delle offerte dal Portogallo. In tanti si sono spaventati per la clausola di Osimhen. Il Napoli potrebbe accelerare per Hermoso, ma gli azzurri vorrebbero fare due centrali. Cairo oggi ha ribadito che Buongiorno non è sul mercato ma poi ha aggiunto che si vedrà. Cosa che mi fa pensare che dipenderà dal Napoli in quanto chiede 55 milioni e De Laurentiis ne ha offerti 35”.

Il mercato del Napoli si sbloccherà nel momento in cui sarà ceduto Osimhen, ma ad oggi c’è una situazione di stallo piuttosto preoccupante. I club che erano interessati sembrano essersi defilati, e ciò mette in difficoltà il Napoli. In attesa di novità sul fronte Osimhen, si starebbe valutando la cessione di Mario Rui. Il terzino portoghese ormai ha finito il suo corso al Napoli, e la cessione sembra molto vicina. Su Mario Rui c’è l’interesse di qualche club portoghese, che sarebbe pronto a riportarlo in patria.

Un altro discorso importante riguarda gli obiettivi per la difesa del Napoli. Il DS Manna è ormai prossimo a chiudere Mario Hermoso a parametro zero, con gli ultimi dettagli che restano da limare. L’obiettivo principale resta però Buongiorno, per cui già è stata rifiutata una proposta da 35 milioni dal Torino. Cairo vorrebbe trattenere Buongiorno, ma molto probabilmente ci sarà la cessione. Le richieste del presidente granata sono molto elevate, visto che si chiedono 55 milioni per cedere il difensore. Al momento la forbice tra offerta e richiesta è ampia, ma si può assottigliare nel corso delle prossime settimane. Dunque c’è molta carne al fuoco in casa Napoli, col DS Manna che lavora sui fronti in entrata ed in uscita.