“Thiago Motta ferma tutto”: c’entra l’affare tra Napoli e Juve, ribaltone inaspettato

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra starebbe pensando ad un calciatore della Juventus.

Sono giorni caldi in casa Napoli in vista della prossima stagione. La società azzurra vuole ripartire dopo le ultime delusioni, motivo per il quale è stato ingaggiato Antonio Conte in panchina. Il neo allenatore vanta una mentalità vincente, capace di risollevare alla grande il morale della squadra. Ciò nonostante, però, sarà molto importante intervenire sul mercato in entrata per regalare garanzie all’ex Inter e non solo.

La società dovrà assecondare le richieste del tecnico, motivo per il quale il DS Manna è chiamato a svolgere un ruolo cruciale. Il neo direttore sportivo dovrà individuare i profili ideali alla causa azzurra. con la speranza di riuscire ad ingaggiarli tutti o quasi. Negli ultimi giorni, uno dei nomi più chiacchierati è senza dubbio quello di Enzo Barrenechea, di proprietà della Juventus ma nell’ultima stagione in prestito al Frosinone. Il giovane centrocampista piace al club azzurro per rinforzare la mediana.

Mercato Napoli, Motta “blocca” Barrenechea: le ultime

La Juventus, proprio come il Napoli, ha cambiato guida tecnica in vista della prossima stagione. A sedere sulla panchina bianconera sarà Thiago Motta, reduca da una stagione incredibile con il Bologna. Il neo allenatore è pronto a raggiungere traguardi importanti, ma prima andranno valutati i calciatori ideali al suo gioco. Come riportato da “TuttoSport”, il tecnico è voglioso di “analizzare” le qualità di Enzo Barrenechea, il quale però piace tanto al Napoli. Di seguito l’analisi approfondita del quotidiano.

“C’è Barrenechea, il nome caldo del momento: piace al Villarreal e piace anche al Napoli, ma piace soprattutto al neo-tecnico bianconero Thiago Motta che lo vorrebbe con sé almeno in ritiro”.

Intavolare una trattativa con la Juventus non sarà affatto semplice. Infatti, durante questa sessione di mercato potrebbero essere in atto già altri dialoghi legati a possibili colpi in entrata o in uscita tra le due compagini in questione. Ciò nonostante, però, il club bianconero potrebbe decidere di cedere Enzo Barrenechea per monetizzare ed investire su un profilo più di esperienza.

Ovviamente, tanto dipenderà anche dalla volontà del calciatore argentino. Quest’ultimo, sarà chiamato ad analizzare e individuare la miglior destinazione per proseguire la sua crescita e non solo. L’affare potrebbe decollare nelle prossime settimane, ma non senza l’ok di Thiago Motta, il quale non si è ancora cimentato nell’ambiente bianconero.