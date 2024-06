Napoli, possibile un addio a sorpresa: “Non è adatto al calcio di Conte”

Con Antonio Conte saranno tante le modifiche tattiche, dopo ben 11 anni, il Napoli ritornerà alla difesa a 3.

Antonio Conte è stato il colpo da 90 di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli, conscio dei propri errori, ha ingaggiato il miglior tecnico sulla piazza, facendosi in disparte nei momenti immediatamente successivi. Ad oggi, la programmazione è infatti tutta in mano al duo Conte – Manna, arrivato dalla Juventus per sostituire Meluso.

Con Antonio Conte, si ritornerà con ogni probabilità ad adottare la difesa a 3, dopo averla abbandonata 11 anni fa, nel 2013, con l’avvento di Rafael Benitez in sostituzione di Walter Mazzarri.

Conte, la difesa a 3 fa fuori un azzurro? Il pensiero del giornalista

C’è tanta curiosità sul modulo che adotterà Conte. Dal 3-5-2 al 3-4-3, sono varie le opzioni, considerando anche che nella fase iniziale della propria carriera da tecnico il salentino adottava un 4-2-4. Il passaggio probabile alla difesa a 3, però, potrebbe mettere in difficoltà qualche azzurro già presente in rosa.

Di questo avviso Paolo Del Genio, nota penna napoletana, che sulle frequenze di Radio Kiss Kiss si è così espresso:

“Secondo me Mathias Olivera andrà in difficoltà nel ruolo di esterno con la difesa a 3. Corre tanto, suda tanto, ma gli manca la qualità negli ultimi metri”.

Questo il pensiero del giornalista, che va a braccetto con l’indiscrezione circolata negli ultimi giorni di un utilizzo di Olivera da braccetto. Il terzino uruguaiano, già nelle ultime uscite in maglia Uruguay si è disimpegnato con ottimi risultati nel ruolo di centrale, motivo per cui questa idea, non pare neanche così troppo lontana dalla realtà.

Sarà in ogni caso importante il ritiro, già da Dimaro – Folgarida Conte potrà avere le idee più chiare in tal senso.