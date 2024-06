Mercato Napoli, occhi sulla sorpresa della Serie B: è un difensore

Il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato in entrata. La società azzurra avrebbe individuato un altro obiettivo di prospettiva.

La stagione è ormai giunta al termine, ma in casa Napoli si lavora in vista della prossima annata. L’avvento di Antonio Conte porta una boccata d’aria importante all’intero ambiente, ma prima di vedere i risultati bisognerà intervenire sul mercato. Quest’ultimo, rappresenta un tassello chiave per il futuro della squadra. Ci sono alcuni reparti che necessitano di una rifondazione, e tra questi c’è senza dubbio la difesa.

Il reparto difensivo azzurro è stato a dir poco “disastroso” nell’ultima stagione. La cessione di Kim Min-Jae ha lasciato un vuoto incolmabile in difesa, motivo per il quale si son creati diversi problemi. Non a caso, Antonio Conte ha chiesto un intervento immediato nella retroguardia, in modo tale da non arrivare “impreparati” ai primi impegni. Nelle ultime ore, è infatti emerso un nuovo nome importante per i partenopei, i quali avrebbero messo nel mirino un profilo giovane, ossia Alessandro Circati.

Mercato Napoli, un obiettivo milita in Serie B: il nome

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Come riportato da Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato L’Originale”, la società azzurra starebbe puntando un calciatore del Parma, club neopromosso nella massima serie italiana. Si tratta di Alessandro Circati, classe 2003 reduce da una buonissima stagione con gli emiliani. Di seguito le parole del noto giornalista.

“Ancora un nome per la difesa del Napoli, stavolta italiano, è Alessandro Circati del Parma. Il club emiliano non lo vorrebbe dare via, ma piace molto al club”.

Circati: chi è l’obiettivo nuovo del Napoli

Alessandro Circati nasce a Fidenza nel 2003. Ha vestito la maglia del Perth Glory Under 21 (viste le sue origini australiane) per poi approdare al Parma. La consacrazione definitiva è arrivata nell’ultima stagione, con il club emiliano che ha raggiunto la promozione in Serie A. Infatti, il difensore è stato reduce da buonissime prestazioni, condite con ben 29 presenze e una rete al passivo. Si tratta di un calciatore molto dotato fisicamente, vista la sua statura che si aggira intorno ai 190 cm.

Nelle prossime settimane bisognerà capire le vere idee del Napoli. Infatti, il club azzurro è “costretto” a rinforzare il reparto difensivo e potrebbe decidere di puntare su un profilo giovane. Il valore di mercato si aggira intorno agli otto milioni di euro, ma non è da escludere un possibile accordo per concludere l’affare.